Почему собаки наклоняют голову, когда с ними говорит хозяин: объяснение
Если у вас есть собака, то вы могли неоднократно заметить, как она мило наклоняет голову набок, когда слышит ваш голос. Многие хозяева и не догадываются, почему любимцы это делают.
Эксперты сайта Sante Plus рассказали об этой привычке четырехлапых.
Собака лучше вас слышит
Хотя слух у собак достаточно острый, но все же не идеальный. Поэтому они могут наклонять голову в сторону, чтобы понять, откуда этот звук. Проведите параллель с человеческой жизнью. Вы также напрягаете слух, чтобы понять или услышать, что вам говорят.
Собака лучше вас видит
Собаки - очень социальные животные, которым важен зрительный контакт с владельцем. Вы, наверное, замечали, что собачка смотрит вам в глаза, всякий раз, когда вы гладите или собираетесь на прогулку. Поэтому, возможно, питомец наклоняет голову, чтобы установить с вами визуальный контакт.
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