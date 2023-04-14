Смерть вместо груминга. В ветклинике во время процедуры погиб щенок: детали инцидента
В Белой Церкви 21-летняя владелица принесла щенка в ветклинику на груминг, а через полчаса ей отдали мертвое животное. Девушка с жалобой обратилась в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование.
Об этом сообщает Telegram-канал "Поліція Київщини".
Что известно о трагическом случае с животным
"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", - говорится в сообщении.
Следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по статье жестокого обращения с животными.
Если вину докажут, то работнику ветклиники грозит арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.
Также сообщается, что выдавая владелице труп ее собаки, администратор сказал: "Ну так бывает".
Щенка привели на стрижку в ветбольницу (фото: Telegram/Поліція Київщини)
Предварительно известно, что событие произошло в ветклинике "Кот Матроскин".
В комментариях люди отмечают, что эти собаки очень пугливы и у щенка от страха мог произойти инфаркт. Точную причину смерти установит следствие.
Животное погибло в помещении ветбольницы (фото: Telegram/Поліція Київщини)
Ветклиника, в которой погибло животное (фото: Telegram/Киевский Движ)
Раньше мы рассказывали о том, чем нельзя кормить собак, потому что это может привести к смерти.
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