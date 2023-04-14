Смерть вместо груминга. В ветклинике во время процедуры погиб щенок: детали инцидента

В Белой Церкви 21-летняя владелица принесла щенка в ветклинику на груминг, а через полчаса ей отдали мертвое животное. Девушка с жалобой обратилась в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование.

Что известно о трагическом случае с животным

"В полицию обратилась 21-летняя жительница Белой Церкви. Заявительница сообщила, что работники ветлечебницы убили ее щенка, которого она им доверила подстричь. Животное умерло в помещении салона", - говорится в сообщении.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по статье жестокого обращения с животными.

Если вину докажут, то работнику ветклиники грозит арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет.

Также сообщается, что выдавая владелице труп ее собаки, администратор сказал: "Ну так бывает".

Щенка привели на стрижку в ветбольницу (фото: Telegram/Поліція Київщини)

Предварительно известно, что событие произошло в ветклинике "Кот Матроскин".

В комментариях люди отмечают, что эти собаки очень пугливы и у щенка от страха мог произойти инфаркт. Точную причину смерти установит следствие.

Животное погибло в помещении ветбольницы (фото: Telegram/Поліція Київщини)

Ветклиника, в которой погибло животное (фото: Telegram/Киевский Движ)