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Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інциденту

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П'ятниця 14 квітня 2023 16:17
Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інциденту Цуценя померло під час стрижки (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Білій Церкві 21-річна власниця принесла цуценя у ветклініку на грумінг, а через пів години їй віддали мертву тварину. Дівчина зі скаргою звернулася до поліції. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Telegram-канал "Поліція Київщини".

Що відомо про трагічний випадок із твариною

"До поліції звернулась 21-річна мешканка Білої Церкви. Заявниця повідомила, що працівники ветлікарні вбили її цуценя, яке вона їм довірила підстригти. Тваринка померла у приміщенні салону", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за статтею жорстокого поводження з тваринами.

Якщо вину доведуть, то працівнику ветклініки загрожує арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Також повідомляється, що видаючи власниці труп її собаки, адміністратор сказав: "Ну, так буває".

Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інцидентуЦуценя привели на стрижку у ветлікарню (фото: Telegram/Поліція Київщини)

Попередньо відомо, що подія трапилася у ветклініці "Кіт Матроскін".

У коментарях люди зазначають, що ці собаки дуже лякливі і в цуценяти від страху міг статися інфаркт. Точну причину смерті встановить слідство.

Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інцидентуТварина загинула у приміщенні ветлікарні (фото: Telegram/Поліція Київщини)

Смерть замість грумінгу. У ветклініці під час процедури загинуло цуценя: деталі інцидентуВетклініка, у якій загинула тварина (фото: Telegram/Київський Двіж)

Раніше ми розповідали про те, чим не можна годувати собак, бо це може призвести до смерті.

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