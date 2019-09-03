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Смерть Василя Жданкіна: з'явилися фото з місця аварії

STYLERЖиття    03.09.2019 - 14:44
Смерть Василя Жданкіна: з'явилися фото з місця аварії
Фото: Василь Жданкін (zhitomir-online com)

В мережі опублікували фото з місця смерті українського барда Василя Жданкіна

2 вересня, у Кременці Тернопільської області розбився на скутері володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін. Трагедія сталася близько сьомої години вечора.

61-річний музикант, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Passat B5 і допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру Василь помер на місці.

3 вересня поліція Тернопільської області опублікувала фото і відео з місця трагедії.

Смерть Василя Жданкіна: з'явилися фото з місця аваріїСмерть Василя Жданкіна: з'явилися фото з місця аваріїФото: Місце аварії, де загинув Василь Жданкін (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Василя залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК україни - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.

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