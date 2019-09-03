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Смерть Василия Жданкина: появились фото с места аварии

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 14:44
Смерть Василия Жданкина: появились фото с места аварии
Фото: Василий Жданкин (zhitomir-online com)

В сети опубликовали фото с места смерти украинского барда Василия Жданкина

2 сентября, в Кременце Тернопольской области разбился на скутере обладатель гран-при фестиваля "Червона Рута", легендарный украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин. Трагедия случилась около семи часов вечера.

61-летний музыкант, управляя скутером, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Volkswagen Passat B5 и допустил столкновение. Вследствие такого маневра Василий скончался на месте.

3 сентября полиция Тернопольской области опубликовала фото и видео с места трагедии.

Смерть Василия Жданкина: появились фото с места аварииСмерть Василия Жданкина: появились фото с места аварииФото: Место аварии, где погиб Василий Жданкин (tp.npu.gov.ua)

Напомним, что у Василия осталась жена и трое детей – сын Иван и дочери Кристина и Анастасия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скончался известный украинский спортивный журналист.

А также мы рассказывали о том, что умер прославленный украинский артист.

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