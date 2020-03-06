Смерть українських шахістів у Москві: на тілах помітили дивні сліди

Українські шахісти Станіслав Богданович та Олександра Вернигора були знайдені мертвими у Москві в РФ - попередньо було встановлено, що молоді люди померли через "звеселяючий газ". Пізніше стало відомо, що на їх тілах були виявлені сліди уколів.

26-річний чемпіон України зі швидких шахів, гросмейстер з Одеси зі своєю 18-річною дівчиною були знайдені в орендованій квартирі з поліетиленовими пакетами на голові. Як повідомляли росЗМІ, біля їхнього ліжка знаходився газовий балон.

За фактом події було відкрито кримінальне виробництво, деталі та обставини з'ясовують слідчі.

В російській пресі пишуть, що на тілах загиблих знайшли дивні сліди, імовірно - від уколів.

Так, у Станіслава такі мітки помітили на руках і ногах, у Олександри був слід від уколу під коліном. Про це передає телеканал "РЕН ТВ".

У самій квартирі жодних шприців не виявили.

За словами сусідів, за кілька хвилин до смерті українців в їх квартирі були чутні голоси.

Загиблих виявила мама Анастасії Наталя Вернигора, яка повернулася з Одеси. Вона жила з дочкою в цій орендованій квартирі.

Як розповідають друзі Богдановича, він переїхав до російської столиці після того, як Настя вступила до МГУ.

Нагадаємо, що Станіслав Богданович не так давно потрапив у гучний скандал після того, як взяв участь в інтернет-матчі не за Україну, а за РФ. В мережі на нього обрушилися з критикою, а ще шахіст потрапив в базу на сайті "Миротворець". Цього літа в Одесі його квартиру пограбували - зловмисники привласнили велику суму призових, які чемпіон заробив перемогами в турнірах.

Шахістка Олександра Вернигора перебувала в рейтингу ФІДЕ на 1861 місці, виступала за Україну та вчилася в МГУ на першому курсі.