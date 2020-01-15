Смерть українки в Польщі: спливли шокуючі подробиці

У понеділок, 13 січня, померла 45-річна українка Оксана Харченко, яку роботодавець у Польщі викинув на вулицю з інсультом. Родичі Оксани розповіли про останні дні її життя. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Навесні 2018 року у жінки стався інсульт, після чого польський фермер вивіз її в місто і викликав поліцію до нібито п'яної жінки. Таким чином він хотів уникнути покарання за нелегального працівника. З того часу вона була паралізована.

Наталя, сестра Оксани, розповіла про те, що в останні дні життя родички її поруч не було, але вони увесь час спілкувалися по скайпу. У Оксани підскочила температура до 42 градусів і збити жар було неможливо. Після цього у неї відмовили нирки.

Оксана Харченко (фото: facebook.com/Наталья Козанчин)

Жінка зазначила, що вірила, що з сестрою все буде добре, адже паралізовані люди живуть навіть за 20 років. Але Оксана в такому стані прожила всього 2 роки.

Оксана разом з сестрою проживали в селі Бране Поле Київської області. Після історії з інсультом Наталія забрала сестру на реабілітацію у Львівську область. Там, у селі поруч з польським кордоном живуть їхні батьки.

У січні 2018 року сестри разом поїхали працювати в Польщу. Їм потрібні були гроші на ремонт будинку. До цього вони вже працювали у фермера Енджея Чеховласа. При цьому перший раз вони влаштовувалися через легальне агентство. А потім він їх переконав не підписувати договір про офіційне працевлаштування.

Жінки проживали на фермі. Одного дня під час пакування овочів Оксані стало погано, у неї піднявся тиск. Наталя попросила фермера відвезти їх до лікарні, але замість цього він близько двох годин на автомобілі возив їх по околицях сусіднього містечка.

Оксана Харченко (фото: facebook.com/Наталія Козанчин)

А в Познані висадив на лавку в парку, викликав поліцію і повідомив, що у парку знаходиться п'яна жінка. Через те, що допомога була надана пізно, у Оксани паралізувало праву частину. При цьому вона все розуміла і могла говорити. Коли Оксана недовго могла триматися на ногах, родичі подумали, що вона йде на поправку.

Фермер попередив сестер, щоб його ніде не згадували. Але цей інцидент набув розголосу завдяки консулу України в Познані Вітольду Горовскому. Люди з Польщі та України почали перераховувати родині гроші. Вони отримали близько 100 тисяч злотих (26 тисяч доларів). За ці гроші Оксана рік проходила реабілітацію у польських лікарнях.

При цьому фермер теж допомагав, він оплачував ліки та лікування. Проти нього у Польщі порушили кримінальну справу, але за словами Наталії, максимум, який він міг би отримати – це умовний термін. Польські ЗМІ писали, що фермеру загрожувало до 5 років тюремного ув'язнення.

На суді фермер визнав свою провину, розкаявся і справу проти нього закрили. Але в жовтні 2019 року прокуратура подала апеляцію, і справу знову відкрили.

Це справа отримала гучний резонанс, оскільки фермер Енджей був медійної особистістю, і його знали, як успішного підприємця. Він брав участь в рекламі одного з найбільших супермаркетів, але після скандалу рекламу з ним зняли з ефірів і соцмереж.