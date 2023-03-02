Смерть в скафандре и послание с неизвестности: с чем сталкиваются космонавты в экспедициях

Для обычных людей жизнь в космосе - это нечто необычное и непонятное. Несмотря на то, что для самих космонавтов - это уже обыденность, они все равно сталкиваются с разными ситуациями, которые могут не на шутку озадачить.
Удивительными, но реальными историями из экспедиций космонавтов делятся на сайте Listverse.
Астронавт NASA Леланд Мелвин во время одной из своих космических миссий заметил что-то "инопланетное", плававшее за пределами отсека с грузом. Астронавты попытались отбросить его, как отколовшийся от чего-то кусок, однако им это не удалось.
Мелвин описал объект как "полупрозрачный, изогнутый и имеющий органический вид". Рассказав эту историю в сети, Мелвин получил большое количество комментариев. В заключении пользователи решили, что это было НЛО.
Первый астронавт Китая Ян Ливей рассказал, что слышал таинственный стук на борту космического корабля. Он описал звук извне космического корабля, будто кто-то стучится в дверь, но это не было частью стандартных рабочих звуков корабля.
Ливей с юмором предположил, что это могла быть попытка общения с инопланетной формой жизни, но, к сожалению, он не говорил на их языке. Инцидент оставил у него много вопросов и хорошую историю для повествования.
Когда Джерри Линенджер ужинал на борту космической станции, он никак не мог вообразить, что перед ним загорится резервуар с горючими химикатами. В результате пламя охватило всю станцию. Линенгер и его команда боролись с огнем, чтобы предотвратить его распространение.
Другая часть команды готовилась к эвакуации. Однако ситуация была ужасной, поскольку один из двух кораблей был заблокирован огнем, и только трое из шести членов экипажа имели шанс спастись. Через 14 минут наконец-то удалось локализовать огонь, однако почему именно случилось возгорание, до сих пор неизвестно.
Астронавт Рэнди Крамер утверждает, что провел 17 лет на Марсе в рамках сверхсекретной военной программы. Его и других солдат отправили основать человеческую колонию и оградить ее от враждебных внеземных угроз.
Он описывает марсианский ландшафт как неровный и красивый с высокими красными горами и огромными пустынями. Крамер также утверждает, что сталкивался с разными инопланетными видами, как дружескими, так и враждебными. Несмотря на то, что не все Крамеру верят, его рассказы собирают безумный отклик аудитории.
Астронавты выполняли миссию, чтобы проложить путь к исторической посадке корабля на Луну, но они наткнулись на то, чего никогда не ожидали - инопланетную музыку!
Во время вращения вокруг Луны астронавты услышали странные свистящие звуки, которые они описали как "музыку космического типа". Они были уверены, что это внеземная симфония, и не могли поверить, что им посчастливилось быть первыми открывшими ее людьми.
Но, к сожалению, этому не суждено было случиться. Звук свиста был просто помехой между радиостанциями. Астронавты были разочарованы, но хотя бы получили интересную историю, чтобы рассказать своим внукам.
Раньше мы рассказывали, как увидеть уникальное "слияние" Венеры и Юпитера.
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