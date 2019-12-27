Мріяла стати матір'ю: нові деталі скандалу зі смертю від анестезії під Дніпром

Під Дніпром в лікарні померла жінка (фото: РБК-Україна)

Під Дніпром після нескладної гінекологічної операції померла жінка

У Дніпропетровській області в Кам'янському після нескладної гінекологічної операції померла жінка. Їй був 41 рік і вона мріяла стати матір'ю. Операція пройшла успішно, але на наступний день в обід жінка відчула себе погано, лікарі не змогли її врятувати. Причиною смерті називають токсичну дію невідомої речовини. Про це повідомляє ТСН.

"Діагноз - токсичний шок від невідомої речовини. Це поліорганна недостатність. То є серце, печінка, нирки без ліків перестають працювати", - говорить головний лікар обласної лікарні ім.Мечникова Сергій Риженко.

На цій трагічній історії все не закінчилося. Пізніше ще шістьох пацієнтів доставили в лікарню, вони також були після операції.

Одна з постраждалих, 57-річна жінка кілька днів перебувала в комі. Зараз знаходиться у важкому стані в реанімації після планової операції.

Препарати для анестизии випущені в Україні, вони і прпали під підозру.

"За сім років присутності лікарського засобу на ринку України претензій щодо якості лікарського засобу не було. Побічних явищ, які були зафіксовані у пацієнтів в одній клінічній лікарні. Кам'янське - не зареєстровані", - розповіли в лікарні.

У лікарні зараз не проводять операції, а наркоз тимчасово заборонили до з'ясування обставин.

Під Дніпром від анестезії постраждали люди (ТСН)