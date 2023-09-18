"Воняет мочой и картошкой". Как выглядит укрытие в киевском вузе КНЭУ (фото)

Как выглядит убежище в КНЭУ

На кадрах показаны укрытия для 2 и 3 корпусов, а также для двух общежитий.

"Воняет мочой и картофелем каким-то. А здесь затоплено немного”, – говорится в видео.

Также можно увидеть, что состояние самого убежища оставляет желать лучшего. Там находиться абсолютно невозможно.

Под стенами стоит строительный мусор, сантехника непригодна для пользования, всюду пыль и грязь.

Так выглядит укрытие в КНЭУ (фото: t.me/goodbad_kneu)