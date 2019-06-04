Змінила сцену на війну: зворушлива історія української співачки на передовій (відео)

Алла Мартинюк вважає виступ за країну агресора зрадою
Українська співачка і актриса Алла Мартинюк, яка колись була учасницею популярної в РФ групи "ВІА Сливки", покинула сцену заради допомоги пораненим військовим на Донбасі. Про це повідомляє "Народна армія".
Ефектна блондинка з позивним "Бріджит" з самого початку агресії Російської Федерації на сході України зрозуміла, що виступати за країну, яка вбиває її земляків, підло і аморально.
Все почалося з волонтерства - Алла регулярно їздила на передову, щоб допомагати нашим пораненим хлопцям в госпіталі. А коли в армію призвали брата дівчини, повністю занурилася у волонтерську роботу.
Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)
Алла розповідає, що волонтерство стало невід'ємною частиною її життя. Вона розповідає, що волонтери зазвичай привозять допомогу і в разі ночівлі їдуть в безпечне місце, але дівчина воліє залишатися на передовій.
"Я завжди залишаюся з військовими на позиціях. Довелося побувати в Мар'їнці, Красногорівці, коли там було дуже "спекотно", - розповідає Алла Мартинюк.
Дівчина поділилася своїми планами на майбутнє. Вона мріє зняти документальний фільм про життя на передовій.
Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (фото: facebook.com)
Відзначимо, що на честь Алли навіть назвали один з танків - він тепер іменується "Бріджит", як і позивний дівчини.
Українській красуні неодноразово пропонували побудувати акторську кар'єру в Пітері, але дівчина відмахувалася від подібних пропозицій.
"Для мене це є аморальним, зрадою, - заявляє Алла.
Крім того, на передовій дівчина зустріла свою любов.
Співачка Алла Мартинюк з "ВІА Сливки" стала волонтером на Донбасі (відео: Нестор Махно new chanel)
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