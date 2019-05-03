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Дуже сміливо: патріотичне тату школярки з Донбасу вразило українців

STYLERЖиття    03.05.2019 - 12:15
Дуже сміливо: патріотичне тату школярки з Донбасу вразило українців
Патріотка України з Донбасу вразила українців (ілюстративне фото)

Патріотичне татуювання юної дівчини, яка живе практично на лінії фронту, вразило мережу

Школярка з Донбасу, яка живе у селі за півтора кілометра від лінії фронту, набила на руці патріотичне тату із Гербом України і не боїться демонструвати малюнок. Фотографію татуювання на своїй сторінці у Facebook поширив волонтер Тім Златкін.

"Татушка школярки. За півтора кілометра від сепарських позицій. Живе в селі, яке обстрілюють в середньому пару разів на тиждень. Не боїться фоткатись, просто не нафарбована. Але тату я зафіксував. Мало хто зрозуміє, тому просто гортайте далі", - написав він.

Дуже сміливо: патріотичне тату школярки з Донбасу вразило українців

Юна мешканка Донбасу набила тризуб на руці (фото: facebook.com/akvilifer)

Користувачі мережі в захваті від юної патріотки.

  • За таке тату в Донецьку можна було отримати як мінімум підвал. Дівчинці шалена повага!
  • Сміливо! Дуже сміливо!
  • Зачотне тату і футболка... Респект дівчинці!
  • Якщо там, на відстані витягнутої руки від лінії вогню, серед місцевих така патріотична молодь, однозначно варто відвойовувати тимчасово непідконтрольні території, загарбані російськими засланцями. 
  • Величезний респект! Впевнений, саме у таких руках майбутнє нашої країни!

Дуже сміливо: патріотичне тату школярки з Донбасу вразило українців

Скріншот коментарів 

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося зворушливе фото, на якому маленький синочок тримає портрет загиблого тата Андрія Кизила, який був убитий проросійськими бойовиками під Авдіївкою.

Раніше ми писали про те, що історія загиблої на Донбасі кулеметниці зворушила українців до сліз.

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