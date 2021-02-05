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Діти

Смарт-годинник травмував школярку у Києві: перевірте гаджети своїх дітей

Автор: Анна Шиканова

У Києві школярка з Дніпровського району стала жертвою смарт-годинника. Гаджет вибухнув у дівчинки на руці по дорозі в школу. Дитина отримала опіки та була госпіталізована в лікарню.

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Як повідомляє видання "Факти", інцидент стався зі школяркою і школи №99. Директор школи Галина Собчук підтвердила, що мама однієї з учениць молодших класів повідомила про травму дитини. Дівчинка вранці 4 лютого йшла в школу і в цей час у неї на руці вибухнув смарт-годинник. Відомо, що дитина отримала опіки та був госпіталізована.

Більш детальну інформацію про дитину, характер травм та інше, не розголошуються згідно із законом "Про захист персональних даних". Також не вказується, якої саме фірми смарт-годинник був у дитини.

Однак родичка постраждалої дівчинки повідомила, що це був дитячий смарт-годинник відомої та популярної марки. А постраждалий дитина зараз перебуває під крапельницями в опіковому центрі і її готують до операції, яка запланована на завтра.

Батьки в шкільних вайбер-групах просять звернути увагу на гаджети дітей і перевірити їх працездатність і безпеку.

Варто відзначити, що це не вперше смарт-годиннники заподіюють шкоду своїм власникам. У 2015 році було зафіксовано кілька неприємних випадків зі смарт-годинниками Apple Watch, які залишали опіки на зап'ясті своїх власників. У 2018 році були виявлені проблеми з годинником Samsung Galaxy Watch, який під час зарядки сильно перегрівався. А восени 2020 року була інформація про те, що нова модель Apple Watch SE кілька разів сильно перегрівалася, проте до вибухів раніше не доходило ні з однією моделлю з вищевказаних годин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Броварах жінка підпалила готель через невиплачену зарплату.

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