Вкусно и экономно: как приготовить драники без отходов
Украинцев призывают активно экономить электроэнергию и финансы. Делать это можно на будничных вещах, таких как приготовление пищи и покупка продуктов.
Рациональное потребление - это о "приготовить больше, а потратить меньше". И именно такие варианты сейчас следует рассматривать.
Рецептом идеальных драников без отходов на завтрак делится биолог Дарка Озерна в студии "Сніданок с 1+1".
Что нужно?
Для приготовления дерунов без отходов возьмите:
- нечищенный картофель - четыре штуки
- нечищенную морковь - одна штука
- сыр - 70 граммов
- яйцо - одна штука
- мука - четыре столовых ложки
- соль, перец - по вкусу
Как готовить?
На мелкой терке натрите морковь и картофель. Поскольку готовим без отходов, то и очищать их не нужно. Только тщательно вымыть и убедиться, что корнеплод нигде не поврежден или испорчен.
На самом деле, шкурки этих овощей пригодны к потреблению. В них, равно как в кожуре яблока, содержатся важные для человека витамины и микроэлементы.
Смешайте натертую морковь и картофелем, добавьте к ним яйцо. Тщательно перемешайте смесь, чтобы растворилось яйцо. Что касается повторного использования скорлупы яйца, то ее можно измельчить и добавить в землю домашних цветов как удобрение.
Следующим шагом добавляем цельнозерновую муку. Теперь натираем сыр и тоже добавляем к тесту. Не забудьте о соли и перце, и перемешайте.
Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и жарьте драники с обеих сторон до появления хрустящей золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Завтрак готов, приятного аппетита!
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