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Вкусно и экономно: как приготовить драники без отходов

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Суббота 19 ноября 2022 09:44
Вкусно и экономно: как приготовить драники без отходов Рецепт дерунов на завтрак без отходов (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Украинцев призывают активно экономить электроэнергию и финансы. Делать это можно на будничных вещах, таких как приготовление пищи и покупка продуктов.

Рациональное потребление - это о "приготовить больше, а потратить меньше". И именно такие варианты сейчас следует рассматривать.

Рецептом идеальных драников без отходов на завтрак делится биолог Дарка Озерна в студии "Сніданок с 1+1".

Что нужно?

Для приготовления дерунов без отходов возьмите:

  • нечищенный картофель - четыре штуки
  • нечищенную морковь - одна штука
  • сыр - 70 граммов
  • яйцо - одна штука
  • мука - четыре столовых ложки
  • соль, перец - по вкусу

Как готовить?

На мелкой терке натрите морковь и картофель. Поскольку готовим без отходов, то и очищать их не нужно. Только тщательно вымыть и убедиться, что корнеплод нигде не поврежден или испорчен.

На самом деле, шкурки этих овощей пригодны к потреблению. В них, равно как в кожуре яблока, содержатся важные для человека витамины и микроэлементы.

Смешайте натертую морковь и картофелем, добавьте к ним яйцо. Тщательно перемешайте смесь, чтобы растворилось яйцо. Что касается повторного использования скорлупы яйца, то ее можно измельчить и добавить в землю домашних цветов как удобрение.

Следующим шагом добавляем цельнозерновую муку. Теперь натираем сыр и тоже добавляем к тесту. Не забудьте о соли и перце, и перемешайте.

Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и жарьте драники с обеих сторон до появления хрустящей золотистой корочки. Подавайте со сметаной и зеленью. Завтрак готов, приятного аппетита!

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