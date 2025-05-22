Вкусно и очень полезно: 10 идей сбалансированного ужина

Сбалансированный ужин - не роскошь, а полезная привычка. Названы 10 идей блюд, которые помогут поддерживать здоровье и хорошее самочувствие ежедневно.
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, каждый ужин должен быть сбалансированным.
Качество сна
Слишком тяжелый или жирный ужин может вызвать дискомфорт, нарушить сон или вызвать изжогу. Сбалансированный прием пищи - с умеренным количеством белков, полезных жиров и сложных углеводов - способствует спокойному сну.
Контроль веса
Переедание вечером или потребление большого количества простых углеводов (сладкое, белый хлеб и т.д.) способствует накоплению жира, ведь метаболизм вечером замедляется. Сбалансированный ужин помогает избежать чрезмерного набора веса.
Регулирование уровня сахара в крови
Сбалансированное питание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предиабетом.
Профилактика переедания на ночь
Если ужин полноценный и питательный, меньше шансов, что вечером тянет на вредные перекусы.
Общее состояние здоровья
Регулярное сбалансированное питание помогает организму получать все необходимые нутриенты - витамины, минералы, аминокислоты, что важно для иммунитета, энергии, настроения и работы органов.
Нутрициолог Татьяна Крылова назвала примеры сбалансированного ужина, который легко усваивается, не перегружает пищеварение и обеспечивает организм полезными веществами:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога Татьяны Крыловой и сайт Нealthline.