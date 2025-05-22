Вкусно и очень полезно: 10 идей сбалансированного ужина

Почему ужинать нужно сбалансировано

Качество сна

Слишком тяжелый или жирный ужин может вызвать дискомфорт, нарушить сон или вызвать изжогу. Сбалансированный прием пищи - с умеренным количеством белков, полезных жиров и сложных углеводов - способствует спокойному сну.

Контроль веса

Переедание вечером или потребление большого количества простых углеводов (сладкое, белый хлеб и т.д.) способствует накоплению жира, ведь метаболизм вечером замедляется. Сбалансированный ужин помогает избежать чрезмерного набора веса.

Регулирование уровня сахара в крови

Сбалансированное питание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или предиабетом.

Профилактика переедания на ночь

Если ужин полноценный и питательный, меньше шансов, что вечером тянет на вредные перекусы.

Общее состояние здоровья

Регулярное сбалансированное питание помогает организму получать все необходимые нутриенты - витамины, минералы, аминокислоты, что важно для иммунитета, энергии, настроения и работы органов.

Примеры сбалансированного ужина

Нутрициолог Татьяна Крылова назвала примеры сбалансированного ужина, который легко усваивается, не перегружает пищеварение и обеспечивает организм полезными веществами:

макароны твердых сортов, тушеный лосось со стручковой фасолью, овощной салат, заправленный оливковым маслом

вареная гречка, запеченный окунь и тушеные овощи

вареное киноа, тунец в собственном соку, запеченная свекла, овощной салат с оливковым маслом

бурый рис, куриное суфле с брокколи, овощной салат с оливковым маслом

овощной салат, заправленный маслом и ролл из лаваша со слабосоленым лососем, огурцом и крем-сыром

овощной салат с песто, киноа, куриная котлета и брокколи

макароны твердых сортов, тунец в собственном соку, свежие овощи и зелень

запеченные батат и курица, вареная свекла с оливковым маслом и грецким орехом, брокколи, шампиньоны

запеченный лосось, макароны, овощной салат с оливковым маслом и авокадо

микс зелени, огурец, помидор, болгарский перец, креветки, хумус, оливковое масло и гречневые хлебцы

Варианты сбалансированного ужина (фото: instagram.com/krylova_tetiana)