Вкусный, как в детстве: оригинальный пирог-лепесток с зеленью и творогом от одесского повара

Пирожки с зеленью, творогом и яйцами большинство из нас любят еще с детства. Но эту привычную выпечку можно приготовить в несколько новом варианте - в виде пирога-лепестка.
Оригинальным рецептом поделился одесский шеф-повар Андрей Величко на своей странице Facebook.
"С детства такой пирог был очень часто на столе, с разными начинками - со сладким или соленым творогом, с зеленью или вот с такой начинкой, как я поделюсь сегодня. Называли его по-разному - и пирожки-развалюхи и пирог-лепесток. Ведь, по сути, это классический разборный пирог. В чем его преимущество - очень удобно отламывать пирожки и не нужно нарезать целый пирог", - пишет кулинар.
Ингредиенты:
Начинка:
Разведите в теплой воде дрожжи. А в отдельной миске смешайте муку с яйцами, маслом, солью и сахаром. Замешивайте тесто, влив жидкость с дрожжами. Тесто должно быть более мягким, чем на вареники. Накройте его полотенцем и оставьте на 20 мин.
Для начинки отварите яйца и нарежьте зелень.
"Если начинка получается сухой, добавьте греческий йогурт или сметану. А еще можно сбрызнуть соком лимона или заменить сыр на моцареллу или брынзу. Главное - не забудьте посолить, поперчить и попробовать на вкус начинку перед приготовлением", - советует Величко.
Смажьте форму для запекания растительным маслом. Тесто раскатайте толщиной 3-4 мм и с помощью чашки или стакана вырежьте круги. На них выложите начинку - как с варениками. Смажьте водой край и залепите. После этого выложите стыком вниз (для этого вареник необходимо немного изогнуть) по борту формы.
После этого смажьте этот слой вареников растительным маслом и займитесь вторым слоем.
Когда заполнили всю форму и дошли до центра - накройте полотенцем. Оставьте на часок, чтобы пирожки поднялись.
Выпекайте 20-35 минут при температуре 170 градусов. Но время зависит от духовки - проверяйте за 20 минут. И за 10 минут до окончания приготовления пирог нужно смазать яйцом.
"Когда пирог готов, рекомендую накрыть полотенцем на 15-20 минут, пока немного остынет, а затем выложить на деревянную доску. Доставать его достаточно легко - жирное тесто и смазанная растительным маслом форма вам поможет в этом", - говорит повар.
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