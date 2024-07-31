Вкуснее магазинного: как приготовить ягодный зефир дома за 10 минут

Что нужно для домашнего зефира

Для того чтобы приготовить дома такой ягодный десерт, нужны эти продукты:

ягоды - 110 г;

вода (или жидкость из размороженных) - 40 г;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 170 г;

сахарная пудра - 2-3 ст. л.;

лимонная кислота - щепотка;

пищевой агар-агар - 5 г.

Как готовить ягодный зефир дома

Готовить зефир из ягодного пюре очень просто и быстро. Впрочем, для того, чтобы он приобрел свою характерную текстуру и вкус, он должен постоять некоторое время.

Ягоды для зефира можно брать любые. Кроме этого, можно выбирать как свежие, так и замороженные ягоды, предварительно разморозив их.

Если вы используете свежие ягоды, их достаточно промыть и удалить плодоножки. Также для облегчения взбивания можно нарезать крупные ягоды пополам.

Если использовать замороженные ягоды, с них нужно слить лишнюю жидкость, оставив совсем чуть-чуть - примерно 40 мл.

Сразу подготовьте место для зефира, так как масса будет очень быстро застывать. Для этого нужно застелить противень бумагой для выпечки.

Пересыпьте ягоды в кастрюлю, добавив к свежим ягодам 40 мл воды. С помощью блендера перемелите ягоды до состояния пюре.

Также добавьте 140 г сахара и агар-агар. Тщательно перемешайте ингредиенты и поставьте кастрюлю на огонь.

Пока масса будет закипать, приготовьте вторую часть для зефира. Для этого отделите белок от желтка, добавьте к белку щепотку лимонной кислоты и взбивайте в пену с помощью миксера.

После этого постепенно добавьте 30 г сахара, продолжайте взбивать массу еще 1,5 минуты. Когда ягодное пюре закипит, убавьте огонь до среднего и готовьте массу еще ровно 5 минут.

После этого осторожно влейте пюре во взбитый белок, продолжая взбивать массу. Взбивайте массу еще в течение 7 минут - она должна стать светлее и накручиваться на венчик.

Взбейте массу для зефира (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Сразу переложите массу в кондитерский мешок с насадкой. После этого сделайте из массы небольшие цветочки на бумаге для запекания.

Для этого кондитерским мешком нужно "нарисовать" небольшой круг, выжимая массу, а затем сделать еще несколько кругов сверху, уменьшая их диаметр.

Сделайте цветочки из зефира (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

После этого советуют оставить зефир подсыхать на 5-6 часов при комнатной температуре. Однако липнуть снаружи он перестает уже с 20-30 минут.

Когда зефир подсохнет, присыпьте его сахарной пудрой через сито. К сахарной пудре можно добавить небольшое количество крахмала - это тоже будет предотвращать прилипание сладостей.

Также можно соединить две зефиринки вместе, или оставить отдельно, присыпав их и с нижней стороны.