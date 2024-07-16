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Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета

Вторник 16 июля 2024 16:40
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Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета Как приготовить легкий летний салат.
Автор: Людмила Рябухіна

Летняя жара заставляет пересмотреть рацион и предпочесть прохладные блюда, а именно салат. Кроме простейшего салата из огурца и помидоров, можно приготовить более сытные блюда - например, с курицей или морепродуктами.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает интересные рецепты летних салатов - с курицей, помидорами, огурцами и другими продуктами.

Салат Цезарь с курицей

Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета

Салат Цезарь с курицей (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить этот известный салат с курицей, нужны эти ингредиенты:

  • чиабатта -1 средний батон (или 4 толстых ломтика белого хлеба с корочкой);
  • оливковое масло - 3 ст. л.;
  • куриные грудки - 2 шт.;
  • салат Ромен - 1 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • пармезан - 50-70 г;
  • белый винный уксус - 1 ст. л.;
  • майонез (нежирный) - 5 ст. л.;
  • консервированные анчоусы - 2 шт.

Как готовить салат Цезарь с курицей

Разогрейте духовку до 200 градусов. Разорвите чиабатту на небольшие части или нарежьте на кубики. Выложите кусочки чиабатты на противень и сбрызните 2 ст. л. оливкового масла.

Перемажьте маслом хлеб и по желанию немного подсолите (лучше всего подойдут кристаллы морской соли). Выпекайте в течение 8-10 минут, несколько раз переворачивая гренки во время выпечки, чтобы они равномерно подрумянились.

Натрите куриные грудки 1 ст. л. оливкового масла, предварительно сняв с них кожуру, приправьте по вкусу. Поставьте сковороду на средний огонь на 1 минуту. Выложите курицу на сковороду и жарьте до готовности.

Очистьте и раздавите чеснок, а анчоусы переложите в глубокую миску и разомните вилкой. Натрите в миску пармезан, добавьте майонез и уксус, перемешайте.

Помойте салат, произвольно порвите листья - и пересыпьте в миску с остальными ингредиентами. Курятину нарежьте полосками, выложите половину листьев, вместе с половиной сухариков.

Перемешайте салат, добавьте остальные ингредиенты - и рассыпайте по тарелкам.

Салат с авокадо и креветками

Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета

Салат с авокадо и креветками (скриншот / YouTube)

Для приготовления летнего салата с креветками и авокадо нужно следующие продукты:

  • креветки - 0,45 кг;
  • лайм (средний) - 1 шт.;
  • сельдерей - 1 стебель;
  • лук шалот - 1 шт.;
  • авокадо - 1 шт.;
  • майонез - 60 мл;
  • соль - 0,25 ч. л.;
  • свежая кинза - 8 веточек.

Как готовить салат с авокадо и креветками?

Доведите воду в кастрюле до кипения - и всыпьте креветки. Варите, пока креветки не станут розовыми и не разварятся, примерно 2 минуты для свежих и 3,5 минуты для замороженных.

Тем временем заполните среднюю миску наполовину льдом и холодной водой, чтобы получилась ледяная ванна. Отдельно застелите противень двойным слоем бумажных полотенец. Слейте с креветок воду и переложите их в ледяную баню.

После охлаждения снова слейте воду и переложите креветки на бумажные полотенца для просушки.

Выжмите сок из 1 среднего лайма, пока не получите 2 столовых ложки. Помойте и измельчите сельдерей и лук шалот.

Из 8 свежих веточек кинзы оборвите листья и мелко нарежьте его. Разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку. Одну половину авокадо нарежьте на кубики, а из другой извлеките мягкую часть и переложите в среднюю миску.

Добавьте к мягкой части авокадо майонез и разомните до однородной массы. Затем добавьте сок лайма и соль - и взбейте до однородности.

Добавьте сельдерей, лук шалот и кинзу, перемешайте. Добавьте в салат креветки и остальные ингредиенты, перемешайте и подавайте.

Салат с помидорами и авокадо

Вкусная свежесть. Три аппетитных рецепта салатов для лета

Салат с помидорами и авокадо (скриншот / YouTube)

Чтобы приготовить легкий салат с помидорами и авокадо, нужно эти ингредиенты:

  • лайм или лимон - 2 шт.;
  • оливковое масло - 60 мл;
  • консервированная кукуруза - 2 баночки;
  • соль - 0,25 ч. л.;
  • перец - 0,25 ч. л.;
  • красный лук - 0,5 шт.;
  • помидоры черри - 6-8 шт.;
  • авокадо - 2 шт.;
  • огурец - по вкусу;
  • зелень - по вкусу.

Как готовить салат с помидорами и авокадо

Выжмите сок из лаймов или лимонов до миски, отлейте половину в стакан. В миску с соком добавьте масло, соль и перец - и взбейте до однородности.

Пересыпьте в салатную заправку кукурузу, предварительно слив жидкость. Очистьте и нарежьте кубиками лук, добавьте его в салат.

Помойте помидоры, огурец и зелень. Помидоры нарежьте на несколько частей, огурец - ломтиками, зелень измельчите.

Авокадо нарежьте кубиками, удалив косточку. Перемешайте вместе все ингредиенты для салата и полейте оставшимися лимонными или лаймовыми соком.

Недавно мы рассказывали о том, какие блюда можно приготовить из молодого картофеля.

А также писали о том, что можно приготовить из кабачков.

При написании материала использовались следующие источники: Good Food, The Kitchn.

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