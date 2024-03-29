Служебный пес Эрми, которого не пустили в салон поезда, "обратился" к украинцам и "рассказал" свою историю

Рассказ лабрадора Эрми

"Всем добрый день! Я Эрми - лабрадор, служебный пес Нацгвардии", - так начинается обращение к украинцам.

Далее говорится о том, что сегодня пес отдыхает "после переезда".

"Благодарю всех, кто волновался за меня, увидев сообщения в соцсетях, где я ехал в тамбуре поезда "Интерсити". На самом деле все хорошо! Ситуация не была такой обескураживающей. Я, как большой служебный и добрый пес (хотя добрый только к тем, кто не нарушает закон, когда я патрулирую), спокойно путешествовал под наблюдением сопроводителя - моего кинолога", - "рассказал" Эрми.

Эрми - великолепный лабрадор (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

В НГУ объяснили, что в Киев кинолог с собакой "ехали в выкупленном купе, как это предусмотрено правилами. А уже из Киева ближайшим поездом, чтобы добраться до Чернигова, был именно "Интерсити".

"Поэтому мы решили его не прозевать и взяли билет, чтобы не ждать до поздней ночи, когда будет возможность ехать пассажирским поездом именно в купе. Работники железной дороги - все поняли, мы обо всем договорились и поехали", - говорится дальше в истории.

Уточняется, что, несмотря на правила, согласно которым "в общих вагонах "Интерсити", где много людей, таким большим собакам ехать нельзя", для Эрми сделали исключение.

"А чтобы всем остальным пассажирам тоже было комфортно, я поехал в тамбуре. В конце концов, нам с кинологом было важно добраться домой как можно быстрее. И я те два часа вряд ли хотел бы ехать в наморднике, даже если бы меня туда пустили", - "продолжил" свой рассказ пес.

Развлечения Эрми (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

Отмечается также, что в НГУ "есть вагоны и автомобили, которые предусмотрены для перевозки собак".

"Мои "коллеги" чаще всего именно так и ездят", - "добавил" Эрми.

Кроме того, в НГУ поблагодарили "представителей "Укрзализныци", которые тоже волновались за этот случай".

"Мое такое путешествие, это больше исключение, чем тенденция (имею в виду - с перевозкой именно служебных животных). Хорошей всем пятницы! Сегодня больше комментариев не даю. Чуток позанимаюсь подготовкой, добрыми глазами попрошу вкусный обед и дальше по распорядку дня", - "подытожил" пес.

Публикация НГУ (скриншот: instagram.com/national_guard_of_ukraine)