Службовий пес Ермі, якого не пустили до салону потяга, "звернувся" до українців і "розповів" свою історію

Розповідь лабрадора Ермі

"Усім доброго дня! Я Ермі - лабрадор, службовий пес Нацгвардії", - так починається звернення до українців.

Далі йдеться про те, що сьогодні пес відпочиває "після переїзду".

"Дякую усім, хто хвилювався за мене, побачивши дописи в соцмережах, де я їхав у тамбурі потягу "Інтерсіті". Насправді все гаразд! Ситуація не була такою бентежною. Я, як великий службовий і добрий пес (хоча добрий лише до тих, хто не порушує закон, коли я патрулюю), спокійно подорожував під наглядом супровідника - мого кінолога", - "розповів" Ермі.

Ермі - чудовий лабрадор (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

В НГУ пояснили, що до самого Києва кінолог із собакою "їхали у викупленому купе, як те передбачено правилами. А вже з Києва найближчим потягом, щоб дістатися Чернігова, був саме "Інтерсіті".

"Тож ми вирішили його не проГАВити й взяли квиток, щоб не чекати до пізньої ночі, коли буде змога їхати пасажирським поїздом саме у купе. Працівники залізниці - все зрозуміли, ми про все домовилися й поїхали", - йдеться далі в історії.

Уточнюється, що попри правила, згідно з якими "у загальних вагонах "Інтерсіті", де багато людей, таким великим собакам їхати не можна", для Ермі зробили виключення.

"А щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше. І я ті дві години навряд хотів би їхати в наморднику, навіть якби мене туди впустили", - "продовжив" свою розповідь пес.

Розваги Ермі (фото: instagram.com/national_guard_of_ukraine)

Зазначається також, що у НГУ "є вагони й авто, які передбачені для перевезення собак".

"Мої "колеги" частіше за все саме так і їздять", - "додав" Ермі.

Крім того, в НГУ подякували "представникам "Укрзалізниці", які теж хвилювалися за цей випадок".

"Моя така подорож, це більше виняток, ніж тенденція (маю на увазі - з перевезенням саме службових тварин). Гарної усім п'ятниці! Сьогодні більше коментарів не даю. Трохи позаймаюся підготовкою, добрими очима попрошу смачний обід і далі по розпорядку дня", - "підсумував" пес.

Публікація НГУ (скріншот: instagram.com/national_guard_of_ukraine)