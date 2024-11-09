"Слухаю", "так", "алло": почему так отвечать на звонок невежливо и как на украинском правильно

По словам эксперта, использование популярных фраз "алло", "так", "слухаю" - может быть воспринято невежливо или незаинтересованно. И это может повлиять на дальнейший разговор. Есть гораздо более приятные фразы, которые будут более тактичны.

Правило 1

Начинать разговор нужно с приветствия: "доброго ранку", "добрий день", "вітаю". После этого спросите человека комфортно (или удобно) ему сейчас общаться. Если вы услышали положительный ответ - продолжайте. Если нет - спросите, когда можно перезвонить.

Правило 2

Когда заканчиваете беседу, обязательно попрощайтесь и дождитесь последних слов собеседника. Так как класть трубку раньше - не тактично.

Правило 3

При достижении определенных договоренностей обязательно через некоторое время продублируйте подтверждение в текстовом формате или согласие.

Правило 4

Никогда не заканчивайте разговор первым, если звонили по телефону не вы.

Правило 5

По этикету заканчивает беседу звонивший.