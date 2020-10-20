Слух може зникнути назавжди: вчені назвали нову небезпеку COVID-19

Коронавірус може дати серйозне ускладнення, що залишиться з людиною на довгий час. Як повідомила команда вчених з Університетського коледжу Лондона, COVID-19 може викликати несподівану втрату слуху. Допомогти пацієнту відновитися зможе лише своєчасне виявлення і швидке лікування.

Вчені з'ясували, що на тлі вже звичних симптомів – втрати смаку і нюху, у людини можуть бути уражені й інші органи, в тому числі можливе пошкодження слуху. І якщо цей процес вчасно не помітити, то процес може стати незворотнім. Про це пише видання Bloomberg.

Лікарі описали випадок з практики, коли в лікарню звернувся 45-річний чоловік з астмою. Він потрапив у відділення інтенсивної терапії з діагнозом COVID-19. Його змушені були приєднати до системи штучної вентиляції легенів, призначили препарати та стероїди.

Через тиждень його перевели у звичайне відділення, йому стало краще, але з'явився шум у вухах. А після – він перестав чути на ліве вухо. Препарати, які він отримував, не мають таких побічних ефектів й обстеження не виявили аутоімунних проблем. У нього не було також грипу або ВІЛ, які можуть давати такі ускладнення.

Тести показали, що у пацієнта почала розвиватися нейросенсорна приглухуватість лівого вуха. Це серйозне ускладнення у вигляді запалення або ушкодження внутрішнього вуха і нерва, які відповідають за сприйняття звуку.

Як зазначають у виданні, цей випадок не поодинокий і лікарі з інших країн повідомляють, що є пацієнти зі схожими проблемами.

"Цілком можливо, що коронавірус SARS-CoV-2 проникає в клітини внутрішнього вуха і вбиває їх. Або ж він провокує тіло, яке виділяє запальні елементи, такі цитокіни, які можуть бути токсичними для внутрішнього вуха. Стероїди, швидше за все, допоможуть скоротити запалення і появу цитокінів", - розповіла один з авторів дослідження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, чи допомагає сало в лікуванні коронавірусу.

А також розповідали про те, що лікарі назвали фактори, які впливають на серйозні ускладнення у пацієнтів після COVID-19.