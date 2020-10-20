Вражає внутрішні органи: вчені назвали фактори коронавірусу, які ведуть до тяжких наслідків

Фактори, які впливають на ускладнення після коронавірусу (Фото: freepik.com)

Медики назвали умови, за яких коронавірус викликає серйозні ускладнення

Вчені виявили чинники коронавірусу, які впливають на прояв ускладнень після хвороби. Пацієнти, в яких симптоми COVID-19 спостерігалися протягом декількох місяців, частіше скаржилися на проблеми з внутрішніми органами.

Нове дослідження показало, що у молодих людей, які тяжко перенесли коронавірус, були виявлені ураження серця, легенів, печінки та підшлункової залози. Медики провели обстеження понад 200 осіб, і у більшості з них були знайдені проблеми зі здоров'ям через чотири місяці після зараження COVID-19. Про це повідомляє видання The Hindustan Times.

Середній вік учасників склав 44 роки й через чотири місяці після хвороби у них спостерігалися м'язові болі, задишка, втома і головні болі. У 92% випадків у пацієнтів були кардіореспіраторні проблеми, 73% - шлунково-кишкові. У 42% - було не менше 10 різних симптомів.

Легкі ураження органів серця – у 32%, ураження легень – у 33%, нирок – у 12%, печінки - у 10%, підшлункової залози – 17%.

"Спостерігалося ураження одного і декількох органів, яке було значно пов'язане з ризиком попередньої госпіталізації через Covid-19", - відзначають вчені у своєму дослідженні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені зробили нову заяву про те, скільки коронавірус може жити на шкірі людини.

А також розповідали про те, що київський врач-інфекціоніст шокував заявою про повторне зараження COVID-19.