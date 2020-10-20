Лікарі розповіли, чи допомагає сало лікувати коронавірус: достатньо 50 грамів

Лікар розповів, чи допомагає сало при коронавірусі (Колаж РБК-Україна)

Медики пояснили, для чого потрібно регулярно вживати сало

Лікарі назвали продукт, який чудово допомагає для профілактики коронавірусу – це сало. Існує думка, що саме за допомогою цього продукту можна перемогти будь-яку хворобу. Народний депутат Микола Тищенко навіть розмістив на своїй сторінці в Telegram фотографію з тарілкою сала і повідомив, що це головний український антибіотик від пневмонії.

"Головний український антибіотик від пневмонії. Без жартів. В салі багато вітамінів A, D, E, каротину і селени. Лікарі рекомендують. І звичайно ж гарний настрій, без нього недугу не перемогти", - написав Тищенко.

Фото: Telegram-канал Миколи Тищенка

Ведучі телеканалу "Україна" в програмі "Ранок з Україною" з'ясували, чи дійсно сало є таким чудодійним ефектом і розповіли, як його правильно вживати.

Щорічно середньостатистичний українець з'їдає до 15 кг сала і найбільше організму цей продукт потрібен в осінньо-зимовий період. Вартість сала – від 80 до 300 гривень за кілограм і ціна залежить від його виду. Проте медики стверджують, що найбільшу користь приносить саме свіже сало.

"Слід взяти листовий салат, будь-яку зелень і нарізати сало тоненькими слайсами, додати в салат. Побризкати оливковою, конопляною або лляною олією, посолити гімалайською сіллю і можна вживати", – поділилася дієтолог і генетик Людмила Гончарова.

Лікарі вважають, що від цього продукту залежить молодість і довголіття. Сало – це тваринний жир, який виробляє вироблення гормонів. І саме вони допомагають впоратися з будь-якими вірусами. Дуже важливо не нагрівати сало вище 40 градусів.

"При нагріванні сало втрачає корисні властивості холестерину, які вбирають наші клітини. Клітини втрачають можливість рецепторно взаємодіяти з цією поживною речовиною", – зазначила лікар в ефірі каналу "Україна".

Проте медик розвінчала міф про те, що сало може лікувати від коронавірусу. Ні свіже, ні відварне – не лікує. В ньому все ж є вітаміни, які необхідні організму для профілактики вірусних захворювань – це вітаміни групи A та E.

Крім того, сало містить велику кількість корисних амінокислот омега-6, які є будівельним матеріалом для імунітету. І, як запевняють лікарі, достатньо 50 грамів нашого національного продукту в день, щоб організм отримував всі перераховані корисні елементи.

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