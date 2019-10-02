"Слуга народу" засвітив у Раді новенький iPhone 11 Pro (фото)

У середу, 2 жовтня, журналісти зафіксували в Верховній Раді новенький iPhone 11 Pro, який всього місяць тому урочисто презентували виробники. Володарем останньої моделі дорогого телефону виявився народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Салийчук. Про це повідомляє видання "Страна".

Як повідомляє кореспондент видання, народний депутат практичний не випускав з рук новий телефон і постійно перевіряв месенджери і соціальні мережі.

iPhone 11 Pro помітили у Верховній Раді (Фото: Країна)

32-річний Олександр Салийчук пройшов у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 79. Родом він з Рівненської області, де був представником президента України Володимира Зеленського.

iPhone 11 Pro помітили у Верховній Раді (Фото: Країна)

Він бізнесмен – директор і співвласник ТОВ "Перший м'ясний дім" (ТМ "Гощанські ковбаси). Також обіймав керівні посади на декількох підприємствах в Рівненській області. Закінчив економічний факультет Львівського державного аграрного університету. Член громадської організації "Час дій".

За перший місяць роботи Олександр Салийчук отримав минулого тижня трохи більше 42 тисяч гривень. А ось новенький IPhone 11 Pro 64 GB на даний момент коштує близько 37 тисяч гривень.