Ось що трапиться з вашим організмом, якщо постійно їсти огірки з шкіркою

Хоча огірки і складаються на 95% з води, але решта п'ять відсотків - дуже корисна, багата вітамінами, мінералами клітковина.
Про це розповіла американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
"Вам не потрібно очищати огірок, щоб з'їсти його, просто кілька разів промийте його чистою водою. Шкірка огірків їстівна, а вживання в їжу огірків з шкіркою забезпечує найбільшу кількість поживних речовин", - говорить лікар.
Саме в шкірці, за словами доктора Гарсіа, його "поживна сутність".
Шкірка огірка має антибактеріальний, протизапальний, дезінтоксикаційний та інші ефекти.
Огірки багаті вітаміном К, дуже важливим для організму. 80% вітаміну зосереджено в шкірці овоча.
Шкірка огірка містить велику кількість нерозчинних харчових волокон, які сприяють очищенню травного тракту, стимулюють моторику шлунково-кишкового тракту і скорочують час перебування їжі в кишечнику.
Крім вітаміну К, в овочі містяться А, С, групи В, а також мінерали - залізо, калій, фосфор, мідь і магній.
Овоч рекомендують вживати людям, схильних до повноти і діабетикам. Адже мінеральний склад продукту сприяє зниженню рівня цукру в крові, очищенню судин і виведенню надлишків жиру з організму.
Огірки позитивно впливають на стан шкіри. При регулярному вживанні овоча проходять висипання, почервоніння, сухість і лущення. Шкіра насичується вологою, стає пружною і бархатистою.
А природний флавонол фісетин, що міститься в овочі, запобігає прогресуючим порушенням пам'яті та інтелекту, пов'язаних з нейродегенеративними захворюваннями.
Раніше ми писали, скільки огірків потрібно з'їдати кожен день, щоб добре себе почувати.