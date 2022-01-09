Ось що трапиться з вашим організмом, якщо постійно їсти огірки з шкіркою

"Вам не потрібно очищати огірок, щоб з'їсти його, просто кілька разів промийте його чистою водою. Шкірка огірків їстівна, а вживання в їжу огірків з шкіркою забезпечує найбільшу кількість поживних речовин", - говорить лікар.

Саме в шкірці, за словами доктора Гарсіа, його "поживна сутність".

Шкірка огірка має антибактеріальний, протизапальний, дезінтоксикаційний та інші ефекти.

Які важливі речовини містить шкірка огірків

Огірки багаті вітаміном К, дуже важливим для організму. 80% вітаміну зосереджено в шкірці овоча.

Шкірка огірка містить велику кількість нерозчинних харчових волокон, які сприяють очищенню травного тракту, стимулюють моторику шлунково-кишкового тракту і скорочують час перебування їжі в кишечнику.

Крім вітаміну К, в овочі містяться А, С, групи В, а також мінерали - залізо, калій, фосфор, мідь і магній.

Кому огірки потрібні особливо

Овоч рекомендують вживати людям, схильних до повноти і діабетикам. Адже мінеральний склад продукту сприяє зниженню рівня цукру в крові, очищенню судин і виведенню надлишків жиру з організму.

Огірки позитивно впливають на стан шкіри. При регулярному вживанні овоча проходять висипання, почервоніння, сухість і лущення. Шкіра насичується вологою, стає пружною і бархатистою.

А природний флавонол фісетин, що міститься в овочі, запобігає прогресуючим порушенням пам'яті та інтелекту, пов'язаних з нейродегенеративними захворюваннями.