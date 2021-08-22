Ось що трапиться з вами, якщо на місяць повністю відмовитися від алкоголю

Ви можете скинути вагу

В алкоголі, особливо міцному, багато калорій і цукру. Так, один великий келих вина має ту ж калорійність, що і порція морозива, а 500 мл сидру дорівнює пончику. Крім цього вживання спиртного підсилює апетит, доведено, що після пару чарок з'їдається на третину більше, ніж зазвичай.

Стан внутрішніх органів покращиться

Особливо від спиртного страждає печінка. А оскільки цей унікальний орган здатний саморегенеруватися, після виключення алкоголю на місяць печінка зможе відновитися.

Доведено, що відмова від алкоголю позитивно впливає на організм в цілому - знижується ризик виникнення серцевих захворювань, діабету, раку і панкреатиту.

Сон стане міцнішим і здоровішим

Алкоголь впливає на альфа-хвилі в мозку, збільшуючи їх коливання, що провокує безсоння. І хоча здається, що після алкоголю засинаєш швидше і міцніше, це не так. Сон в тверезому стані набагато більш корисний, він розвиває пам'ять, підвищує концентрацію і продуктивність.

Стан шкіри покращиться

Ваша шкіра стане чистіше, ви позбудетеся від сухості, почервоніння, подразнень і набряклості. Особливо шкідливий алкоголь тим, у кого є прояви екземи або псоріазу. Спиртне тільки підсилює ураження шкіри.

Настрій підвищиться

Алкоголь впливає на хімічні процеси в мозку, а його вживання може спровокувати депресію і роздратованість. Спробуйте відмовитися від спиртного всього на місяць, і світ заграє яскравими фарбами.

Ви наберете м'язову масу

Вживання спиртних напоїв негативно впливає на витривалість під час спортивних тренувань. Якщо ви хочете домогтися результатів, відмовтеся від алкоголю, і скоро побачите в відображенні більш здорове і красиве тіло..