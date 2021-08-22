Ось що трапиться з вами, якщо на місяць повністю відмовитися від алкоголю

Алкоголь шкідливий в будь-яких дозах - цей факт доведений вченими. І хоча деякі дослідження говорять про користь мінімальних порцій червоного сухого вина, темного пива, вживання спиртних напоїв не кращим чином позначається на нашому здоров'ї і зовнішньому вигляді.
Про це повідомляє harpersbazaar.
В алкоголі, особливо міцному, багато калорій і цукру. Так, один великий келих вина має ту ж калорійність, що і порція морозива, а 500 мл сидру дорівнює пончику. Крім цього вживання спиртного підсилює апетит, доведено, що після пару чарок з'їдається на третину більше, ніж зазвичай.
Особливо від спиртного страждає печінка. А оскільки цей унікальний орган здатний саморегенеруватися, після виключення алкоголю на місяць печінка зможе відновитися.
Доведено, що відмова від алкоголю позитивно впливає на організм в цілому - знижується ризик виникнення серцевих захворювань, діабету, раку і панкреатиту.
Алкоголь впливає на альфа-хвилі в мозку, збільшуючи їх коливання, що провокує безсоння. І хоча здається, що після алкоголю засинаєш швидше і міцніше, це не так. Сон в тверезому стані набагато більш корисний, він розвиває пам'ять, підвищує концентрацію і продуктивність.
Ваша шкіра стане чистіше, ви позбудетеся від сухості, почервоніння, подразнень і набряклості. Особливо шкідливий алкоголь тим, у кого є прояви екземи або псоріазу. Спиртне тільки підсилює ураження шкіри.
Алкоголь впливає на хімічні процеси в мозку, а його вживання може спровокувати депресію і роздратованість. Спробуйте відмовитися від спиртного всього на місяць, і світ заграє яскравими фарбами.
Вживання спиртних напоїв негативно впливає на витривалість під час спортивних тренувань. Якщо ви хочете домогтися результатів, відмовтеся від алкоголю, і скоро побачите в відображенні більш здорове і красиве тіло..
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