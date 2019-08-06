Може статися найстрашніше: астролог попередив про небезпечний періоді в серпні

Відомий український астролог Влад Росс склав гороскоп на найближчий тиждень в серпні, в якому попередив про непростий період, якому будуть піддані українці через негативний вплив планет. Про це пише Главред.

Так, перші два дні тижня - минувший понеділок і нинішній вівторок, 5 і 6 серпня, будуть все ще пов'язані з новолунням. Цей період буде позначений вдалими рішеннями і непоганими перспективами.

Астролог дає позитивний прогноз на ці дні, в які можливі несподівані легкі повороти долі.

"Можна укладати угоди та досягати домовленостей", - зазначив Влад Росс.

Але позитивний період різко зміниться вже з 8 серпня. Саме в цей час дві планети змінять свій рух: Юпітер поверне й стане директним, а Уран зробить розворот у протилежний бік - з директного на ретроградний.

Гороскоп на тиждень з 5 по 12 серпня - астролог попередив про небезпеку (колаж: РБК-Україна)

Подібне положення планет змусить відчувати серйозну психологічну напругу в період з 8 по 14 серпня.

"У цей час в багатьох буде розхитана нервова система, може початися депресія, пригніченість" - попереджає астролог.

Крім того, зірки вказують на вірогідне збільшення кількості самогубств у цей час.

А в кінці поточного тижня - з 10 по 11 серпня, існує високий ризик різних аварій.

"Меркурій буде в квадраті до Урану. Тому вихідні будуть не дуже сприятливими для подорожей і дороги", - підсумував Росс.

Нагадаємо, раніше астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому дуже не пощастить в останній місяць літа.

До речі, нещодавно астролог назвав головних везунчиків і невдах серпня - кому зірки обіцяють грандіозний успіх у всіх починаннях, а хто зіткнеться з різними перешкодами, які завадять досягненню бажаних цілей.