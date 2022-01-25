Ось що трапиться з організмом, якщо їсти яблука кожного дня

За словами фахівця, яблука - джерело харчових волокон. Зокрема, такі волокна стоять на сьомому місці за вмістом корисних речовин, необхідних людині. Також вони корисні для здоров`я харчової та серцево-судинної системи.

Окрім того, у цьому фрукті багато кислот. До того ж найважливішою з них є яблучна. Все тому, що вона допомогає побороти швидку втомлюваність, підвищує апетит, сприяє нормальному травленню та знижує рівень холестерину.

Що буде, якщо їсти яблука щодня (pixabay)

Яблука – джерело мінералів таких як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо та алюміній. Всі вони виконують протизапальну, противірусну, антиоксидантну та омолоджувальну дію.

Зазначимо, що вживаючи яблуко кожного дня, ви пришвидшите травлення та відновите корисні бактерії в кишечнику. Особливо корисно вживати яблука тим, хто страждає від закрепів.

Залізо, що міститься в яблуках, підвищує рівень гемоглобіну. Це особливо корисно при великих крововтратах і недокрів'ї. Крім того, яблука рекомендовано гіпертонікам, адже вони здатні знизити кров'яний тиск.

Що буде, якщо їсти яблука щодня (pixabay)