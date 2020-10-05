Не випадкове рандеву: нові деталі загадкового зникнення дівчини в Криму

Нещодавно мережу потрясла новина про загадкове зникнення 20-річної студентки Лілії Біруліної, яка щезла в анексованому Криму. Як повідомлялося, дівчина погодилася покататися на яхті з бізнесменом Петром Шапіро, після чого не повернулася додому. Telegram-каналі Hue повідомили нові подробиці події.

Як повідомляється, студентка Севастопольського державного університету була у відносинах з бізнесменом. Прогулянка на яхті була не випадковою. За даними джерел каналу, підприємець вважався її бойфрендом.

"Відносини тривалого характеру, не випадкове рандеву. Подруги Лілі так чи інакше були знайомі з Шапіро: особисто або за її відгуками. Відгуки були хороші", – йдеться в повідомленні.

Лілія Біруліна (фото: Hue)

Як повідомляється, бізнесмен не зміг пояснити, куди пропала дівчина, але з ним вже поспілкувалися правоохоронці.

"Але з його свідчень виникають серйозні питання. Він не відразу заявив про те, що Ліля "зникла". І слідчі вже поговорили з ним, але офіційно нічого не говорять. А пройшло вже 5 днів!" – йдеться в повідомленні.

Відомо, що Лілія навчалася в Севастопольському державному університеті та підробляла репетитором. В якості особливих прикмет дівчини виділяються пірсинг – бусинка на шиї, а також шрам в області коліна. Безвісти зниклу досі не знайшли.

За словами родичів, у фатальний день катер відплив з бухти Кругла в Севастополі, але повернувся без дівчини на борту.

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