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Складні погодні умови: синоптики приголомшили прогнозом на неділю

STYLERЖиття    23.02.2020 - 08:56
Складні погодні умови: синоптики приголомшили прогнозом на неділю
Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні

Погода 23 лютого буде дощовою і похмурою протягом всього дня. Опади очікуються на всій території країни за винятком приморських регіонів. Синоптики попередили про те, що в більшості областей пройде сніг з дощем, але при цьому температура повітря протягом дня не опуститься нижче +3 градусів.

Як повідомляють синоптики, в неділю в Україні очікується в цілому тепла погода. У західних і південних областях традиційно буде найтепліше. Термометри покажуть +6... +11 градусів тепла. Трохи холодніше погода буде в центральних і північних регіонах, де рівень тепла підніметься до +6... +9 градусів. Найнижчі показники очікуються на території Східної України, де стовпчики термометрів опустяться до +3... +5 градусів.

У нічний час невеликі заморозки спостерігатимуться у всій країні. Термометри покажуть в середньому -1... +1 градус. Лише у західних областях очікується "плюсова" температура вночі. Там показники тепла будуть триматися у позначок +2... +4 градуси.

Складні погодні умови: синоптики приголомшили прогнозом на неділю

Погода в Україні 23 лютого (скріншот: meteo.gov.ua)

У Києві вдень 23 лютого термометри покажуть +7... +9 градусів, а вночі - +1... +3 градуси.

При цьому в Україні очікуються пориви вітру швидкістю до 22 м/с.

"23-24 лютого ускладнення погодних умов: очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади; в Україні 23 лютого посилення вітру до 15-22 м/с", - йдеться в офіційній заяві Укргідрометцентру.

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло.

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