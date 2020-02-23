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Сложные погодные условия: синоптики ошарашили прогнозом на воскресенье

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 08:56
Сложные погодные условия: синоптики ошарашили прогнозом на воскресенье
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине

Погода 23 февраля будет дождливой и пасмурной в течение всего дня. Осадки ожидаются на территории всей страны за исключением приморских регионов. Синоптики предупредили о том, что в большинстве областей пройдет снег с дождем, но при этом температура воздуха в течение дня не опустится ниже +3 градусов.

Как сообщают синоптики, в воскресенье в Украине ожидается в целом теплая погода. В западных и южных областях традиционно будет теплее всего. Термометры покажут +6… +11 градусов тепла. Немногим холоднее погода будет в центральных и северных регионах, где уровень тепла поднимется до +6… +9 градусов. Самые низкие показатели ожидаются на территории Восточной Украины, где столбики термометров опустятся до +3… +5 градусов.

В ночное время небольшие заморозки будут наблюдаться во всей стране. Термометры покажут в среднем -1… +1 градус. Только в западных областях ожидается "плюсовая" температура ночью. Там показатели тепла будут держаться у отметок +2… +4 градуса.

Сложные погодные условия: синоптики ошарашили прогнозом на воскресенье

Погода в Украине 23 февраля (скриншот: meteo.gov.ua)

В Киеве днем 23 февраля термометры покажут +7… +9 градусов, а ночью - +1… +3 градуса.

При этом в Украине ожидаются порывы ветра скоростью до 22 м/с.

"23-24 февраля осложнение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля во западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки; в Украине 23 февраля усиление ветра до 15-22 м/с", - говорится в официальном заявлении Укргидрометцентра.

Напомним, что ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло.

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