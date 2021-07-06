RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка впала з батута і серйозно травмувалась

Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях 10-річна дівчинка впала із батута і зламала обидва передпліччя. Дитину з травмами госпіталізували.

Про це повідомляє "Молодий Буковинець".

Так, інцидент трапився, 4 липня, в одному з торговельних центрів на Гравітоні.

Дівчинку госпіталізували до лікарні із закритими переломами обидвох передпліч. Згодом медики повідомили про випадок у поліцію.

Однак, правоохоронці закрили кримінальне провадження, адже батьки дівчинки завили, що нещасний випадок стався з власної необережності дитини та вони не мають жодних претензій до торговельного центру, де травмувалась їхня донька.

Раніше ми повідомляли, у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками.

Також у Харкові від удару струмом біля батута загинула дівчина.

Читайте РБК-Україна в Google News
упалтравмабатут