Зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка впала з батута і серйозно травмувалась

У Чернівцях 10-річна дівчинка впала із батута і зламала обидва передпліччя. Дитину з травмами госпіталізували.
Про це повідомляє "Молодий Буковинець".
Так, інцидент трапився, 4 липня, в одному з торговельних центрів на Гравітоні.
Дівчинку госпіталізували до лікарні із закритими переломами обидвох передпліч. Згодом медики повідомили про випадок у поліцію.
Однак, правоохоронці закрили кримінальне провадження, адже батьки дівчинки завили, що нещасний випадок стався з власної необережності дитини та вони не мають жодних претензій до торговельного центру, де травмувалась їхня донька.
Раніше ми повідомляли, у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками.
Також у Харкові від удару струмом біля батута загинула дівчина.