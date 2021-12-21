ru ua
Вт, 21 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вершкове масло нижче 82,5% - несправжнє: дієтолог розвіяла міфи, в які вірять українці

Новость на русском →
Вівторок 21 грудня 2021 13:37
Вершкове масло нижче 82,5% - несправжнє: дієтолог розвіяла міфи, в які вірять українці Фото: Нутриціолог розвіяла міфи про вершковове масло (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Вершкове масло - дуже цінний і поживний продукт, але останнім часом про нього ходить багато суперечливих міфів.

Нутриціолог і дієтолог Світлана Нікітчук розвіяла багато тверджень про цей продукт на своїй сторінці в Instagram.

Міфи про вершковове масло

Холестерин

Твердження про те, що вершкове масло - це холестерин - це міф.

Цей продукт багатий вітаміном А, який відповідає за здоров'я волосся і шкіри. Жодне рослинне масло не містить цей вітамін, тим більше в таких кількостях.
Також вершкове масло корисно для репродуктивних органів, очей, нервової та травної системи.

Жирність масла

Те, що вершкове масло нижче 82,5% жирності – це несправжнє масло не відповідає дійсності.

82,5, 73%, 72,5% - це відсоток вмісту високожирових вершків. Більш низький відсоток свідчить про наявність вологи, а не про вміст шкідливих домішок.

Смаження на вершковому маслі

Смажити на вершковому маслі - не можна. Запам'ятайте це. Білки і цукри, які присутні в маслі, при нагріванні кристалізуються і горять, в результаті утворюються канцерогени. Це єдина шкода вершкового масла.

Відзначимо, що масло - це калорійний продукт. Тому стежте за його кількістю в раціоні. Його їсти можна і потрібно, важлива порція.

Як ми раніше писали, експерт розповіла, як вибрати якісне вершкове масло.

Читайте РБК-Україна в Google News
масло
LITE
Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як відновити наднирники
Топ-8 пунктів: нутриціолог розповіла, як відновити наднирники