Сливочное масло ниже 82,5% – ненастоящее: диетолог развеяла мифы, в которые верят украинцы
Сливочное масло - очень ценный и питательный продукт, но в последнее время о нем ходит много противоречивых мифов.
Нутрициолог и диетолог Светлана Никитчук развеяла многие утверждения об этом продукте на своей странице в Instagram.
Мифы о сливочном масле
Холестерин
Утверждение о том, что сливочное масло - это холестерин - это миф.
Этот продукт богат витамином А, который отвечает за здоровье волос и кожи. Ни одно растительное масло не содержит этот витамин, тем более в таких количествах.
Также сливочное масло полезно для репродуктивных органов, глаз, нервной и пищеварительной системы.
Жирность масла
То, что сливочное масло ниже 82,5% жирности – это ненастоящее масло не соответствует действительности.
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82,5, 73%, 72,5% - это процент содержания высокожировых сливок. Более низкий процент свидетельствует о наличии влаги, а не о содержании вредных примесей.
Жарка на сливочном масле
Жарить на сливочном масле - нельзя. Запомните это. Белки и сахара, которые присутствуют в масле, при нагревании кристаллизуются и горят, в результате образуются канцерогены. Это единственный вред сливочного масла.
Отметим, что масло - это калорийный продукт. Поэтому следите за его количеством в рационе. Его есть можно и нужно, важна порция.
Как мы ранее писали, эксперт рассказала, как выбрать качественное сливочное масло.