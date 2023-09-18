Приносят не только пользу. Диетолог предупредила о негативных последствиях от употребления орехов

Орехи являются полезным вариантом для перекуса, поскольку дают много энергии и обогащают организм полезными микроэлементами. Но вместе с преимуществами для здоровья они могут при определенных условиях нести и угрозу.

Как правильно есть орехи

Некоторые орехи, например миндаль, обязательно необходимо подвергать термической обработке перед употреблением.

"В миндале содержится цианогликозид амигдалин (3-5%), продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь, тогда выделяется синильная кислота - один из сильнейших ядов. Поэтому употребление горького миндаля в сыром виде опасно для здоровья. При тепловой обработке миндаля. амигдалин остается неизменным, не представляет опасности для здоровья", - объясняет Фус.⁣⁣⠀

Неочищенные сырые орехи кешью также не используются, поскольку между скорлупой и оболочкой ореха содержатся токсичные вещества. Поэтому их сначала извлекают из скорлупы и оболочки, и подвергают термической обработке, при которой токсины разрушаются.

"Рекомендую добавлять орехи к основным приемам пищи - в салаты, каши, сочетать их с фруктами. При таком варианте употребления вы сможете контролировать количество орехов. Лучше не ешьте их перед телевизором и компьютером, потому что они очень калорийны", - говорит диетолог.

Она отмечает, что каждый день можно есть 10-20 г орехов. К примеру, 10-15 орехов миндаля, или 3-4 шт. грецкого ореха, или 20 фисташек, или лесного ореха - 5-7 шт.⁣⁣⠀

"Еще один плюс орехов то, что они могут храниться долго, не утрачивая при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи", - подчеркивает Фус.⁣⁣

Какие минусы в орехах

Диетолог объясняет, что, несмотря на большое количество полезных элементов, орехи имеют и свои минусы.

"Прежде всего высокая калорийность и "обольстительный" вкус. Так и тянет съесть их побольше. Ограничивать их следует из-за того, что употребление в больших количествах может вызвать боли в желчном пузыре. Кроме того, у некоторых людей орехи вызывают аллергическую реакцию. В таком случае их не следует употреблять даже в малых количествах", - объясняет Фус.

Она отмечает, что детям до трех лет давать орехи не стоит, они не усваиваются. Плюс у детей часто бывает аллергия на арахис и грецкий орех. Вводить в рацион орехи нужно очень осторожно. ⁣⁣

"В холодное время года старайтесь вводить их в свой рацион. Но следите за размером порции ваших любимых орехов. Питайтесь правильно и будьте здоровы", - призывает диетолог.