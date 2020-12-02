Викрито Instagram і фото третьої "дочки" Путіна: 17-річна копія батька

З'явилися фото третьої дочки Володимира Путіна (колаж: РБК-Україна)

У мережі викрили фото імовірної дочки Володимира Путіна

У Володимира Путіна знайшли "невраховану" дочку, яку в 2003 році від президента РФ могла народити Світлана Кривоногих. Дівчинку звуть Єлизавета, і вона феноменально схожа на знаменитого батька.

Фото в соцмережі "злив" журналіст Ренат Давлетгільдеєв. У Facebook він зазначив, що у дівчинки є почуття гумору і веде вона досить безтурботне життя.

"Приснилося, що у Путіна був інсульт, 31 грудня в новорічному зверненні він повторив слова Єльцина "я мухожук" і передав владу своїй дочці від Світлани Кривоногих, а тимчасовим регентом призначив Сергія Собяніна. Третя дочка, до речі, реально копія царя. І, здається, навіть з почуттям гумору - танцює в тіктоку, дружить з симпатичним хлопцем в оффвайті.

Ймовірна дочка Путіна (фото: facebook.com/davletgildeev)

Posted by Renat Davletgildeev on Sunday, November 29, 2020

Єлизавета, імовірна дочка Путіна (відео: facebook.com/davletgildeev)

Дівчина також веде свою сторінку в Instagram, де вона називається Ліза Розова. Але, що цікаво, намагається "не світити" своє обличчя.

Танцюючого з Лізою молодого чоловіка також ідентифікували. Це Роберт Скигін - онук Дмитра Скигіна, давнього знайомого президента РФ.

Виклав у мережу фото ймовірної дочки Путіна і журналіст Петро Верзілов.

"Слухайте, а нова дочка Путіна правда дуже дуже дуже сильно на Путіна схожа", - пише він.

Єлизавета Розова (фото: twitter.com/gruppa_voina)

Матір'ю Єлизавети, є Світлана Кривоногих - подруга Путіна ще з часів Санкт-Петербурга. Зараз їй 45 років. У 2003 році Світлана народила дочку Єлизавету, в метриці якої її по-батькові зазначено як Володимирівна.

Раніше ми писали, що Володимир Путін відзначився неадекватною поведінкою, і момент зняли на відео.