Я майже сліпий: зірка серіалу "Гра престолів" зробив зізнання

Виконавець ролі Брана Старка, трьохокого ворона в культовому серіалі "Гра Престолів", Айзек Хемпстед-Райт відверто зізнався про свої проблеми із зором. Він розповів про це в прямому ефірі шоу з Джиммі Киммелом.

Айзек Хемпстед-Райт багато років не зізнавався в тому, що у нього серйозні проблеми із зором. Однак він вирішив пояснити глядачам, чому у нього в кадрі такий загадковий і пронизливий погляд.

З'ясувалося, що у Айзека Хемпстеда-Райта серйозні проблеми із зором, але під час зйомок він не носить окуляри і не використовує контактні лінзи. А без них він практично нічого не бачить.

Айзек Хемпстед-Райт (Колаж РБК-Україна)

"Такий напружений погляд виходить через те, що я майже сліпий на майданчику", - відверто зізнався актор.

Він додав, що через його проблеми із зором, з колегами по майданчику іноді виникають комічні ситуації. Одного разу до нього підійшла Софі Тернер, яка виконує в серіалі роль його сестри Санси Старк. Дівчина сказала Айзеку, що у нього такий погляд, ніби він дивиться їй в душу. На що актор змушений був відповісти: "Я просто тебе не бачу, от і все".

Айзек Хемпстед-Райт зробив зізнання про сліпоту (YouTube/Jimmy Kimmel Live)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що виконавиця ролі Санси Старк Софі Тернер зробила відверте зізнання про депресії і зізналася, що готова була покінчити життя самогубством.

А також ми писали про те, що Емілія Кларк, яка зіграла в "Грі престолів" Дейенеріс Таргаріен розповіла про операції на мозку та інсульт.