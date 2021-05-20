У Слов'янську колишній бойовик "ДНР" з судимістю застрелив чоловіка

Зловмисником виявився 35-річний місцевий житель, який раніше був членом бандформування "ДНР".

Екс-бойовик вже має судимість за сепаратизм та участь у незаконних збройних формуваннях (за ст. 260 Кримінального кодексу).

"Над розкриттям зухвалого злочину працювали поліцейські Донеччини під процесуальним керівництвом прокуратури", - розповіли правоохоронці

При проведенні обшуку в його будинку виявили пістолет, з якого і було скоєно вбивство, а також автомат Калашникова і патрони до них. Цей арсенал у чоловіка залишився з часів його діяльності в лавах НЗФ і окупації міста терористами Ігоря Стрєлкова.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За фактом злочину порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК.

Колишньому "ДНРівцю" за вбивство жителя Слов'янська загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

У Слов'янську екс-бойовик "ДНР" вбив чоловіка (фото: slavyansk-police.dn.ua)