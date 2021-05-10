Збирав інформацію про розташування сил ООС: на Донбасі СБУ затримала розвідника "ДНР"

Служба безпеки України (СБУ) затримала на Донбасі бойовика так званої "ДНР”. Він намагався провести розвідку місцевості на лінії розмежування.

За попередньою інформацією, завданням бойовика було - отримати інформацію про розташування, а також сили і засоби українських військових.

Оперативники СБУ встановили, що затриманий бойовик - уродженець Горлівки. З 2016 року він проходив службу в одному з військових формувань терористичної "ДНР". На посадах "старшого розвідника" та "стрільця-помічника гранатометника" чинив збройний опір силам АТО\ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів.

Під час перевірки правоохоронці виявили військовий квиток т.зв. "ДНР" та посвідчення "Общественной организации ветеранов Новоросии". У ході попереднього опитування затриманий визнав свою приналежність до терористичних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.