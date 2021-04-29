В Україні викрили агентурну мережу "ЛНР": збирали розвіддані про ЗСУ та готували теракт

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили діяльність агентурної мережі "ЛНР". До неї входили українці, які збирали і передавали в так зване "міністерство держбезпеки ЛНР" розвіддані про підрозділи Збройних сил України.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

"Встановлено, що ворожі агенти, за грошову винагороду, збирали і передавали своїм кураторам розвідувальну інформацію про розташування, передислокацію, кількість особового складу, озброєння і військової техніки підрозділів ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Також члени мережі готували терористичний акт у місці дислокації одного з підрозділів ЗСУ на території Луганської області. Військових хотіли отруїти хімічною речовиною.

"За результатами проведення обшуків за місцем проживання членів агентурної мережі були виявлені та вилучені речові докази злочинної діяльності - Засоби конспіративного зв'язку, топографічні карти та схеми місцевості з позначеними об'єктами розвідувальних устремлінь, матеріали листування між членами мережі та співробітником так званого "МДБ ЛНР" тощо", - повідомили в СБУ.

Членів агентурної мережі затримали. Їм повідомлено про підозру за ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Співробітнику так званого "МДБ ЛНР" заочно повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації) ККУ.