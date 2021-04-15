SkyUp припиняє продавати квитки на рейси з України в Європу: названа причина

Тепер українці не зможуть придбати квитки на всі маршрути з аеропорту "Бориспіль" до Німеччини - Берлін, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт.

Також квитків немає на маршрути Київ-Копенгаген (Данія), Київ-Стокгольм (Швеція) і Київ-Острава (Чехія).

Зі Львова тепер немає рейсів в Аліканте (Іспанія), Лодзь (Польща), Бергамо (Італія), Париж (Франція) та Прагу (Чехія).

Причина скасування рейсів

Таке рішення SkyUp прийняла на тлі невизначеності щодо дати, коли країни ЄС відкриє свої кордони для туристів з України.

Повернення грошей

Якщо замовлення було зроблено через сайт SkyUp, авіакомпанія зарахує кошти на баланс в особистому кабінеті. Ці гроші можна буде витратити на інші квитки або додаткові послуги.

Гроші також можна вивести на платіжну картку. Для цього необхідно дочекатися зарахування їх на баланс, а потім через сайт авіакомпанії надіслати претензію. Гроші повернуть після її розгляду на картку, з якої оплачувався квиток.

Реакція клієнтів компанії

Редакції Styler поскаржилася українка на те, що компанія також скасувала рейси і в Грузію, при чому на ті, на які були вже реалізовані квитки, зокрема зі Львова в Батумі на травневі свята.

"Ми купили Львів-Батумі днів 10 тому, на 2 травня. Всю поїздку під них підлаштували вже. Раділи, що вигідно купили. Вчора вранці прийшов лист про скасування рейсу. Інші рейси - 28 квітня і 4 травня - тобто пів відпустки у смітник. Подали запит на повернення коштів. Повернули протягом доби в особистий кабінет. І довелося усю поїздку знову планувати. І нові квитки обійшлися на дорожче на 2 тисячі", - розповіла дівчина.

Вона також підкреслила, що тепер перевіряє рейси два рази на добу, на випадок якщо раптом знову скасують.