Прихований малюнок під зображенням Мони Лізи: вчені зробили важливе відкриття (фото)

Під зображенням Мони Лізи знайшли прихований малюнок (колаж РБК-Україна)

Багаторічне дослідження картини да Вінчі "Мона Ліза" розкрило один із секретів шедевра

Геніальний італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі створив свою легендарну картину "Мона Ліза" з використанням раніше невідомого підготовчого ескізу.

Про це говорять результати нового високотехнологічного дослідження шедевру, передає портал news.artnet.com.

Завдяки мультиспектральному аналізу були виявлені слабкі сліди вугільного малюнку, що свідчать про техніку спольверо, при якій художник проколював крихітні дірочки по контурах малюнка і використовував вугільний пил для перенесення зображення на полотно.

У 2004 році Лувр дозволив досліднику зробити знімки "Мони Лізи", і відтоді він роками вивчав більш як 1650 отриманих зображень.

Завдяки своїй камері Lumiere Technology з новаторським "методом посилення шарів" вчений зміг виявляти світло, відбите на 13 довжинах хвиль, грунтуючись на роботі інфрачервоної фотографії, яка раніше використовувалася в створенні видимих неозброєним оком деталей, прихованих під поверхнею картини.

Під зображенням "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі виявили новий малюнок (фото надане Паскалем Коттом / news.artnet.com)

Котт зміг визначити основні вугільні лінії у світліших областях картини, використовуючи комбінацію фотографії в ближньому інфрачервоному діапазоні та інфрачервоної рефлектографії. Так, оптична система дозволяє бачити дуже дрібні деталі, а висока чутливість - дуже сильно посилювати слабкий сигнал.

Це перший раз, коли спольверо помічено на знаменитій картині, що підвищує шанси виявити ескіз Мони Лізи, зроблений рукою Леонардо, і що на ньому буде трохи інша поза - малюнок показує, що художник вніс корективи в остаточну композицію.

У документі наголошується, що ескіз, можливо, використовувався для створення інших копій картини, наприклад, версії, що належить Прадо в Мадриді.

Дослідження Котта виявило інші раніше невидимі деталі - те, що здається шпилькою для волосся прямо над головою Мони Лізи, чого не було в моді у Флоренції під час створення картини.

За словами Котта, шпилька надає можливість припустити, що картина була не портретом, проте алегоричною роботою чи зображенням "нереальної жінки, схожої на богиню".

Фото "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі розкриває приховані секрети, у тому числі малюнок спольверо (фото надане Паскалем Коттом / news.artnet.com)

Раніше повідомлялося, що вченим вдалося розгадати загадку да Вінчі про м'язи серця, які відіграють життєво важливу роль.

Нагадаємо, раніше фахівці змогли "розшифрувати" Чорний квадрат" Малевича.