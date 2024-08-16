Скрябин, Соловий, ОЕ и другие. 25 свежих украинских песен для августовского настроения

Лето - это время для новых эмоций и впечатлений. И украинская музыка может подарить их в изобилии.
РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку из 25 новых песен августа, которые коснутся твоей души и заставят тебя ощутить весь спектр чувств.
Эта песня стала синглом к будущему англоязычному альбому ОЕ. Ее Вакарчук и Ко записали в коллаборации с известным американским певцом, фронтменом рок-группы Goo Goo Dolls Джоном Резником. С одной стороны, некоторые даже не сразу узнают в этой песне привычных "океанов". А с другой - это уже хит. И с этим ничего не поделаешь.
Певица в своей узнаваемой манере перепела народную песню "Тому коса добре косить". Получилось нежно, лирически и красиво. Как обычно.
Каднай сделал действительно крутой трек, имеющий все шансы стать европейским хитом.
Легендарная группа представила крутую песню на стихи украинского поэта, представителя "Расстрелянного возрождения" Майка Йохансена, который был потомком викингов и старобельских козаков.
Юная певица и кумир украинской молодежи представили общую песню, в которой они описали важность творчества для каждого артиста и то, что душу каждого исполнителя можно рассмотреть в текстах его песен.
Это история о неудачах в любви и разочаровании, но также о надежде на будущее счастье. Главная героиня, девушка, решает выбрать одиночество после неудачных отношений. В то же время песня несет глубокое эмоциональное послание о том, что каждая женщина заслуживает настоящей любви, которая приведет к счастливому завершению.
Юрий Юрченко и музыканты группы Скрябін презентовали лирическое видео в песне, посвященной Андрею Кузьменко, который 17 августа праздновал бы день рождения.
Там, де сонце встає,
Там, де горя не є,
Там ти з нами назавжди,
Ти був і ти є!
Там, на високій горі,
Палають зорі-зорі,
Там ти з нами назавжди.
Ти був і ти є!
Поп-звезда подарила вторую жизнь своему с Тамерланом суперхиту, зазвучавшему на украинском, а тысячам поклонников - возможность вернуться в то время, когда эта песня разрывала музыкальные чарты и ночные клубы.
Победитель "Голосу країни" выпустил новую позитивно-романтическую композицию. Эта песня - обращение к любимой, с которой лирический герой хочет быть всю свою жизнь. В лейтмотиве песни лежит история прабабушки певца, которая в детстве поделилась с внуком историей своей любви.
Это трек, несущий в себе смыслы, которыми пронизано все творчество артистки - борьба со стереотипами, любовь к себе, бунт и разрушение социальных норм и роли женщины в обществе.
Финалисты седьмого сезона шоу "X-Фактор" и участники Нацотбора на Евровидение выпустили новый альбом "Послання". Предлагаем послушать милый и одновременно очень серьезный трек, задающий тон всей пластинке.
Эта песня рассказывает о моментах, когда без любимого человека все кажется лишенным смысла и о той невероятной силе, которую мы получаем, когда мы вместе.
Эта песня посвящена болезненному разрыву отношений, который разрушил планы пары на будущее, а оставил лишь разбитое сердце.
Эта песня описывает внутреннее состояние человека, чувствующего себя потерянным в современном мире, где бетонные джунгли и технологии создают ощущение замкнутости и изоляции.
Артистка спела то, что болит и беспокоит, но в шуточной форме. К слову, "народное" название песни - "Генератори гудуть".
"Солона карамель" - это не просто название песни, но и метафора любви. Сладкая страсть и горький опыт переплетаются в ней как вкусы карамели, создавая незабываемый вкус чувств.
Это атмосферный гимн неуемной молодости, когда жизнь - это калейдоскоп новых впечатлений и увлекательных приключений.
Эта песня особенная, поскольку ее текст создан на стихотворение отца певицы, который был главным атаманом Украинского свободного козачества.
Певец, известный своими острыми высказываниями и песнями, собирающими миллионы просмотров в YouTube и TikTok, в очередной раз удивил поклонников песней для женщин. На этот раз артист посвятил оду иконе женственности - Даше Астафьевой.
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Напомним, ранее мы рассказывали, когда Klavdia Petrivna раскроет свое имя.
Кроме того, недавно автор хита "Пес Патрон" дал песне новое звучание.