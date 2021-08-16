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Скоро і взимку їх буде багато: біолог пояснив, чому медузи "атакували" Азовське море

Автор: Людмила Жукова

Азовське море цього року щільно окупували медузи. Це сталося через те, що температура води в морі значно підвищилася, а корнероти вибирають для себе це середовище проживання саме через температуру.

Про це "Суспільному" рассказал завідувач Зоологічного музею біологічного факультету ЗНУ Александр Коротя.

Біолог зазначив, що ще 3-4 роки тому температура води в Азовському морі не піднімалася вище +26 градусів. Зараз справи йдуть інакше. Також цього року у воді дуже багато зоопланктону, яким харчуються медузи.

Експерт зазначив, що судячи з міжнародних даних, з кожним роком десь на пів градуса підвищується температура світового океану. А, отже, теплолюбні організми отримують комфортні умови, у них починається інтенсивне розмноження, з'являється кормова база і вони прекрасно себе почувають.

"Вони скупчуються в тих місцях, де річки приносять органіку, це Кирилівка, Приморськ, Бердянськ, їх там величезна кількість. Але з похолоданням вони поступово відмирають, зиму не переносять. Або мігрують через Керченську протоку в Чорне море, там набагато тепліше, і вони там можуть жити цілий рік", - зазначив Олександр Коротя.

До речі, у медуз в природі немає ворогів - ними ніхто не харчується.

"У медуз практично немає ворогів в природі. Ніхто ними не харчується, ніхто не видобуває. Тому, додаємо оптимальну температуру і масу їжі, чого б їм не розмножуватися?" - зазначив біолог.

Також експерт розповів, що медузи люблять солону воду і якщо солоність Азовського моря буде знижуватися - вони попрямують до Чорного моря.

Як ми писали раніше, українці після відпочинку на курортах на Азовському море скаржаться на інтоксикацію.

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медузи