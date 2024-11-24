Скоро зима. Атмосферные фильмы и мультики о снеге, приключениях и невероятных чудесах

Уже скоро заканчивается ноябрь, начнется зима. И если вы соскучились по беззаботной атмосфере, в которой нет ничего плохого, а есть только снег, чудеса и чуть-чуть магии, эта подборка для вас.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 фильмов и мультиков о зиме, которые можно посмотреть всей семьей.
Невероятная комедия, вышедшая на экраны более 20 лет назад, точно поможет поднять настроение. История об успешном стоматологе, которому вдруг придется отправиться на Аляску, очарует и будет держать до последнего кадра. Сюжет очень легкий, но при этом в нем немало интересных мыслей и забавных приключений.
Конечно, мало кто не слышал об этом мультике. И если вы уже забыли, о чем он, или даже никогда его не смотрели - начните зимний марафон атмосферных лент именно с него. Культовая история о сестрах, вечной зиме и чудесах, которые обязательно найдет каждый, вернет вам веру в то, что все будет хорошо.
Трудно представить зимнюю подборку и без этой ленты. Фильм будет интересен как для детей, которые увидят его впервые, так и для взрослых, которым иногда нужно возвращаться к действительно хорошим историям. В центре сюжета дети, внезапно попадающие в мир магии и мифических существ. И им придется одолеть злую ведьму.
Куда же без него! Культовый мультфильм поможет настроиться на зимнюю атмосферу. Диалоги и события, с которыми столкнутся главные герои, до сих пор остаются забавными и интересными. К тому же кто не захочет посмотреть на то, как мамонт, ленивец и саблезубый тигр объединятся ради спасения ребенка?
История о "Скрудже", которого интересуют его деньги, именно в этой экранизации получилась наиболее забавной и интересной. В этом фильме вы увидите, как рождественская ночь способна изменить жизнь даже того, кто, казалось бы, уже навсегда мог остаться непоправимым подлецом.
К слову, ранее вышла подборка, в нее вошли 5 фильмов, которые ломают стереотипы и заставляют задуматься.
Кроме того, недавно мы назвали 5 мини-сериалов с интересным сюжетом.