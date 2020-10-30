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Скоро піде на спад: лікар розповів, чому епідемія COVID-19 згасне

П'ятниця 30 жовтня 2020 15:22
Скоро піде на спад: лікар розповів, чому епідемія COVID-19 згасне
Коронавірус скоро піде на спад (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медик Павло Силковський пояснив, чому COVID-19 скоро перестане бути таким активним

Коронавірус скоро зменшить збої обороти і піде на спад в Україні. У цьому впевнений лікар-анестезіолог Павло Силковський. Медик вважає, що ті люди, які вже перехворіли не поширюють вірус, тому об'єктів для зараження залишається насправді не так багато. Про це лікар написав на своїй Facebook-сторінці.

"Активні суперпоширювачі, здається, вже перехворіли або ж хворіють. Ланцюжки заражень потроху будуть розриватися. І поки запуститься серійно вакцина, епідемія, схоже піде на спад", - вважає лікар.

Силковський не бачить ніякого сенсу в носіння масок тими людьми, хто вже переніс COVID-19.

"Для них маска вже має більш символічне, ніж практичне значення", - вважає медик.

Він згадав, що повторні зараження фіксуються дуже рідко, це скоріше всього помилка тестування. Таку точку зору, до речі, озвучували багато українські медики.

"Ми ще поки не знаємо, як довго буде триматися імунітет. Але хвороба взагалі циркулює майже рік і повторні випадки реєструються вкрай рідко. Тому позитивні новини теж є. І я не знаю, як подолати загальну паніку, але панічні настрої лише шкодять", - резюмував лікар.

Також медик повідомив, що якщо у вас є симптоми коронавірусу, необов'язково, що ваша сім'я або оточення захворіє. Лікування COVID-19 в легкій формі точно таке ж, як і при будь-якому ГРВІ.

Як ми раніше повідомляли, лікар пояснила, чому тести на COVID-19 можуть помилятися.

До речі, доктор Комаровський пояснив причини помилкових КТ і ПЛР-тестів.

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