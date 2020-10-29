Доктор Комаровський пояснив причини помилкових КТ і ПЛР-тестів

Лікар Комароський розповів про діагностику коронавірусу (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський пояснив деталі діагностики коронавірусу

Український педіатр Євген Комаровський розповів, чому ПЛР-тест і комп'ютерна томографія (КТ) не завжди виявляють коронавірус в пацієнта з симптомами COVID-19. У випадку, якщо отримали негативний ПЛР-тест, але маєте тільки незначний кашель чи нежить, лікар радить залишатися вдома, щоб не підвищувати ризики для себе та інших.

Як пояснив педіатр на своєму сайті, під час ПЛР-тесту пацієнт може отримати помилково негативні результати і навпаки, аналіз може показати COVID-19 в організмі, якого насправді немає.

Також, зі слів Комаровського, не у всіх хворих на коронавірус є ускладнення і вони мають ураження легень. А тому, зауважує лікар, якщо COVID-19 не вразив легені, комп'ютерна томографія навряд чи покаже недугу.

При цьому хвора на коронавірус людина, яка отримала невірний негативний ПЛР-тест, не дотримуючись самоізоляції, продовжує заражати навколишніх.

Відтак Комаровський закликав усіх, хто має симптоми подібні до COVID-19, залишатися вдома і лікуватися. Таким чином, ви убезпечите як себе, так і інших людей від респіраторних інфекцій.

"Тому сидіть вдома, якщо почуваєтеся погано, якщо є симптоми ГРВІ. Самоізолюється і лікуєтеся", - додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський дав важливі поради, щоб зменшити ймовірність захворювання коронавірусом. Лікар закликав, зокрема, уникати місць з великим скупченням людей та ізолюватися від суспільства літнім людям.

Також український педіатр повідомив, що не всі люди можуть захворіти коронавірусом. Оскільки у деяких людей є вроджений імунітет проти COVID-19.