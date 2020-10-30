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Скоро пойдет на спад: врач рассказал, почему эпидемия COVID-19 угаснет

Пятница 30 октября 2020 15:22
Скоро пойдет на спад: врач рассказал, почему эпидемия COVID-19 угаснет
Коронавирус скоро пойдет на спад (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Медик Павел Силковский объяснил, почему COVID-19 скоро перестанет быть таким активным

Коронавирус скоро сбавит сбои обороты и пойдет на спад в Украине. В этом уверен врач-анестезиолог Павел Силковский. Медик считает, что те люди, которые уже переболели не распространяют вирус, поэтому объектов для заражения остается на самом деле не так много. Об этом врач написал на своей Facebook-странице.

"Активные суперраспространители, кажется, уже переболели или же болеют. Цепочки заражений понемногу будут разрываться. И пока запустится серийно вакцина, эпидемия, похоже пойдет на спад", - считает врач.

Силковский не видит никакого смысла в ношении масок теми людьми, кто уже перенес COVID-19.

"Для них маска уже имеет более символическое, чем практическое значение", - считает медик.

Он упомянул, что повторные заражения фиксируются очень редко, это скорее всего ошибка тестирования. Такую точку зрения, кстати, озвучивали многие украинские медики.

"Мы еще пока не знаем, как долго будет держаться иммунитет. Но болезнь вообще циркулирует почти год и повторные случаи регистрируются крайне редко. Поэтому положительные новости тоже есть. И я не знаю, как преодолеть общую панику, но панические настроения только вредят", - резюмировал врач.

Также медик сообщил, что если у вас есть симптомы коронавируса, необязательно, что ваша семья или окружение заболеет. Лечение COVID-19 в легкой форме точно такое же, как и при любом ОРВИ.

Как мы ранее сообщали, врач объяснила, почему тесты на COVID-19 могут ошибаться.

Кстати, доктор Комаровский объяснил причины ложных КТ и ПЦР-тестов.

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