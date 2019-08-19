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Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезону

STYLERЖиття    19.08.2019 - 19:19
Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезону
Фото: Крим (witter.com/krimrt)

В окупованому Росією Криму курортний сезон залишається сумним

У мережі показали, як виглядає анексированный Крым в розпал літнього сезону. Знімки опублікував у своєму Twitter користувач під ніком RoksolanaToday&Крым25%. Судячи з фотографій, туристичного буму на півострові не спостерігається.

"Євпаторія. Заозерне. Ось і все... скоро отмучимся вже, серпень друга половина", - підписав блогер фото, на якому видно пустельні пляжі.

На знімках можна побачити відсутність людей на пляжі в Євпаторії і Заозерному.

Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезонуСкоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезону

Фото: Пляжі в Криму (twitter.com/krimrt)

Також блогер опублікував фотографії з центрального залізничного вокзалу в Сімферополі. Судячи з усього, ситуація сумна не тільки на пляжах.

"Сімферополь, еталонна туга ж.д.вокзал в серпні", - написано під знімком.

Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезону

Фото: Вокзал у Сімферополі (twitter.com/krimrt)

Під знімками користувачів мережі висловили свої емоції в коментарях.

  • Був там декілька разів. Із задоволенням і зараз побував бі. Кількість людей подобається. Якість - ні.
  • Невже Робінзон Крузо свої фотки прислав, а де П'ятниця не бачу?

Скоро відмучимся вже: у мережі з'явилися фото з Криму в розпал сезонуСкріншот коментарів (twitter.com/krimrt)

Як ми раніше писали, екологічна ситуація в окупованому Криму після викидів з кислотонакопителя заводу "Кримський титан" не стає краще, навіть через рік після подій. Про це повідомив активіст з Армянська Владислав Пивовар.

Ми також повідомляли, що видавництво Papirus, яке влипло у грандіозний скандал через щоденників з картою України без Криму, визнало свою помилку.

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